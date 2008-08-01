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۱۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

کتابچی در گفتگو با مهر:

فرودگاه ها طبقه بندی می شوند

فرودگاه ها طبقه بندی می شوند

مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور اعلام کرد تا پایان سال آینده فرودگاه های کشور طبقه بندی می شوند.

اصغر کتابچی در گفتگو با مهر گفت: کمیته داخلی برای انجام مطالعات مورد نیاز در طرح طبقه بندی فرودگاه ها تشکیل شده است و پیش بینی می شود انجام این طرح تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور افزود: انجام طرح طبقه بندی فرودگاه ها در نحوه تخصیص اعتبار به هر یک از فرودگاه ها برای تامین نیازها و تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری تاثیرگذار خواهد بود. 

وی ادامه داد: درجه بندی فرودگاه ها به منظور استاندارد سازی فعالیتها و خدمات فرودگاهی استخراج می شود و هر فرودگاه، متناسب با فعالیتهای خود از قبیل تعداد پرواز، جا به جایی مسافر، سطح  فعالیتهای عملیاتی و فرودگاهی، تعداد مشترکین فرودگاهی و تعداد پروازها و مسافران رتبه بندی می شود. 

کتابچی ابراز داشت: برای انجام طرح رتبه بندی فرودگاه ها بودجه خاصی درنظر گرفته نشده و هزینه های مربوط به انجام این طرح از محل بودجه های جاری این شرکت تامین خواهد شد.

کد مطلب 724836

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