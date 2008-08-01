فرودگاه ها طبقه بندی می شوند

اصغر کتابچی در گفتگو با مهر گفت: کمیته داخلی برای انجام مطالعات مورد نیاز در طرح طبقه بندی فرودگاه ها تشکیل شده است و پیش بینی می شود انجام این طرح تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور افزود: انجام طرح طبقه بندی فرودگاه ها در نحوه تخصیص اعتبار به هر یک از فرودگاه ها برای تامین نیازها و تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری تاثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: درجه بندی فرودگاه ها به منظور استاندارد سازی فعالیتها و خدمات فرودگاهی استخراج می شود و هر فرودگاه، متناسب با فعالیتهای خود از قبیل تعداد پرواز، جا به جایی مسافر، سطح فعالیتهای عملیاتی و فرودگاهی، تعداد مشترکین فرودگاهی و تعداد پروازها و مسافران رتبه بندی می شود.

کتابچی ابراز داشت: برای انجام طرح رتبه بندی فرودگاه ها بودجه خاصی درنظر گرفته نشده و هزینه های مربوط به انجام این طرح از محل بودجه های جاری این شرکت تامین خواهد شد.