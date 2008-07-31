فردا خورشید می گیرد / میزان خورشیدگرفتگی در نقاط مختلف کشور

به گزارش خبرنگار مهر، خورشید گرفتگی، کسوف یا خورگرفت زمانی رخ می دهد که کره ماه در میان زمین و خورشید قرار گرفته و خورشید را از دید ناظر زمینی پنهان می کند. خورشید گرفتگی ممکن است کامل و یا جزئی باشد.

کسوف هنگامی حاصل می شود که ماه نزدیک یکی از دو گره مدارش باشد. ناظری که بر زمین قرار دارد، در هنگام خورشید گرفتگی، قرص ماه را بر زمینه خورشید می بیند. اگر سایه ماه تمام قرص خورشید را بپوشاند کسوف کلی است و اگر تنها قسمتی از سطح خورشید در تاریکی بماند کسوف جزئی است.

در شهر تهران گرفتگی در ساعت 14 و 34 دقیقه آغاز می شود و در ساعت 15 و 33 دقیقه به حداکثر می رسد که در این حالت ماه 25 درصد از سطح قرص خورشید را می پوشاند. این گرفتگی درساعت 16 و 28 دقیقه در تهران خاتمه می یابد.

مشخصات خورشید گرفتگی برای تمامی مراکز استانها به شرح زیراست:

مرکز استان / شروع گرفتگی / حداکثر گرفتگی / پایان گرفتگی / حداکثر پوشیدگی (درصد)

اراک / 14:39/ : 15:34/ 16:26/ 20

اردبیل / 14:24 / 15:24 / 16:20 / 25

ارومیه/ 14:25 / 15:21 / 16:14 / 19

اصفهان/ 14:44 / 15:40 / 16:31 / 20

اهواز / 14:49 / 15:39 / 16:26 / 13

ایلام / 14:40 / 15:32 / 16:19 / 14

بوشهر / 14:58 / 15:46 / 16:31 / 12

بجنورد / 14:32 / 15:35 / 16:33 / 39

بندر عباس/ 15:04 / 15:55 / 16:42 / 18

بیرجند / 14:46 / 15:46 / 16:41 / 33

تبریز / 14:24 / 15:22 / 16:16 / 22

تهران / 14:34 / 15:33 / 16:28 / 25

خرم آباد/ 14:41 / 15:34 / 16:24 / 16

رشت/ 14:28 / 15:28 / 16:23 / 25

زاهدان / 14:56 / 15:54 / 16:46 / 29

زنجان / 14:29 / 15:28 / 16:22 / 22

ساری/ 14:32 / 15:33 / 16:29 / 30

سمنان / 14:35 / 15:35 / 16:31 / 28

سنندج / 14:34 / 15:29 / 16:20 / 18

شهرکرد / 14:45 / 15:39 / 16:30 / 18

شیراز/ 14:55 / 15:47 / 16:34 / 16

قزوین / 14:31 / 15:30 / 16:25 / 24

قم / 14:37 / 15:35 / 16:28 / 22

کرمان / 14:53 / 15:49 / 16:41 / 24

کرمانشاه / 16:38 / 15:31 / 16:21 / 16

گرگان / 14:32 / 15:34 / 16:31 / 32

مشهد / 14:36 / 15:39 / 16:37 / 40

همدان / 14:36 / 15:32 / 16:23 / 19

یاسوج / 14:52 / 15:44 / 16:32 / 16

یزد / 14:47 / 15:44 / 16:36 / 23

خورشید گرفتگی در مناطق شمال شرقی ایران نسبت به دیگر مناطق کشور طولانی تر است و بخش وسیع تری از قرص خورشید پوشیده می شود. توجه به این نکته لازم است که مشاهده مستمر خورشید گرفتگی به بینایی آسیب می رساند و برای این کار، استفاده ازصافی های مناسب ضروری است.