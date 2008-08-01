احتمال برگزاری دیدار با عمان ضعیف است / تلاش برای جلوگیری ازوقفه درلیگ

مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: فدراسیون فوتبال عمان از چندی پیش درخواست برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال کشورمان را مطرح کرده است ولی با توجه به سطح فنی تیم فوتبال عمان و زمان درخواستی این تیم هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

نبی اضافه کرد: با توجه به اینکه مسابقات لیگ برتر ازهفته آینده آغاز می شود، باید برگزاری دیدارهای تدارکاتی با زمان بندی مناسب همراه باشد تا مسابقات لیگ در آغاز فصل دچار وقفه نشود و دیدار با عمان نیز تابع همین استراتژی است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال تصمیم گیری نهایی درخصوص دیدار با عمان و سایر دیدارهای تدارکاتی تیم ملی را به جلسه هفته جاری کمیته تیم های ملی منوط دانست و اظهارداشت: در این جلسه سرمربی تیم ملی و سایراعضای کمیته تیم های ملی برنامه دیدارهای این تیم تا قبل ازنخستین دیدار در مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل عربستان (16 شهریور) را نهایی خواهند کرد.

وی پیرامون سایر دیدارهای تدارکاتی تیم ملی تصریح کرد : تاکنون دیدار روز 30 مرداد مقابل ازبکستان قطعی است، ضمن اینکه درصورت صعود تیم ملی تا فینال مسابقات غرب آسیا حداقل 4 مسابقه جدی نیز در این رقابتها برگزارخواهد شد که می تواند تدارک مناسبی برای تیم ملی پیش از دیدار با عربستان باشد.