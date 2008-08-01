نزاع داخلی در فلسطین فقط به سود اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجزیره نسبت به بروز برخی درگیریها میان گروههای جهادی فلسطین بویژه جنبش های فتح و حماس درغزه هشدار داد و نوشت: این حوادث به رژیم اسرائیل این بهانه را می دهد تا مجددا به بهانه کنترل امنیت و ثبات و نیز جلوگیری از گسترش هرج و مرج به دیگر مناطق اشغالی باریکه غزه را تحت سیطره و اشغال خود درآورد.

به یقین رژیم اسرائیل از بروز درگیری داخلی میان گروههای جهادی فلسطین سوء خواهد کرد، زیرا همین عوامل به اهداف تل آویو برای پیشبرد برنامه ها و استراتژی سیاسی خود بویژه درسایه تلاشهایش برای جلوگیری از برقراری صلح کمک می کند.

وضعیت کنونی در اراضی اشغالی، رشوه خواری وفساد مالی ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل و کشمکش های و دعواهای رهبران اسرائیلی برای بدست گرفتن رهبری حزب کادیما باعث شده است تا بازیگران اسرائیلی این بار به سمت تحرک نظامی همراه با تلاش بی وقفه برای گمراه کردن افکار عمومی از وضعیت داخلی گام بردارند.

این روزنامه سعودی تصریح کرد: با کمال تاسف، فلسطینیها با درگیریهای شدید میان جنبش فتح و حماس به تصمیم سازان اسرائیلی این بهانه را می دهند تا دست به هر اقدامی علیه شان بزنند.

به نوشته این روزنامه، گویا گروههای جهادی مذکور نمی دانند که درگیریهای حزبی و گروهی نه تنها باعث جدا شدن آنها ازخط مبارزه مهم با اشغالگران اسرائیلی می شود بلکه به گسترش فرهنگ طایفه ای سیاسی، حزبی، خیانت به دیگران، فراموشی آزادی سرزمین و بالاخره ضایع شدن حقوق مشروع و ملی ملت فلسطین کمک می کند.

روزنامه سعودی تصریح کرد: فلسطینیها باید بجای کشمکش و نزاع با یکدیگر درجهت تحکیم پایه های وحدت ملی و یکپارچگی در مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی با رژیم اسرائیل گام بردارند تا دشمن نتواند آنها را به زانو درآورد.

روزنامه الجزیره درپایان نوشت: به همین خاطر لازم است جنبش ها و گروههای جهادی فلسطین بویژه جنبش فتح و حماس درعملکرد و رفتارهای خود مطابق با واقعیت موجود تجدید نظرکنند بویژه پس ازتوافق آتش بس هیچ بهانه ای به دست اسرائیلیها ندهند که باعث تفرقه افکنی و فتنه می شود.