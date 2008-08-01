دستگیری جنایتکار صرب ؛ برگ برنده بلگراد برای پیوستن به اروپا / گزارش خبری تحلیلی مهر

گرچه امروز جنگ داخلى در یوگسلاوى سابق به زباله دان تاریخ پیوسته، اما زخم هاى این جنگ در آینده نزدیک التیام نخواهند یافت. اما این واقعیت که جنایتکاران جنگى این رویداد همچون رادوان کاراجیچ که می توانند به طور مخفیانه و حتی در برخی موارد نسبتاً آزادانه در صربستان زندگى و تردد کنند، آشکارا بازتابی از وجود بی نظمی در این کشور است.

این جنایتکار جنگی 13سال پس از برپایى دادگاه سازمان ملل درباره جنایاتی که در جنگ بوسنى رخ داد و 12 سال پس از کنارگیرى از مقام ریاست جمهورى صرب هاى بوسنى سرانجام بازداشت شد. مطمئنا این خبری خوشحال کننده برای تمامی جهانیان بوده، اما اکنون که وی در اختیار دیوان لاهه قرار گرفته باید دید سرنوشت وی و حکمی که برای این خونخوار تعیین می شود، چیست.امروز اولین جلسه دادگاه برای محاکمه وی برگزارمی شود.

اما باید دانست که مسئله پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا با دستگیری این جنایتکار روند تازه ای پیدا کرده است و بلگراد می تواند از این مسئله به عنوان یک برگ برنده در مذاکرات خود با اروپایی ها بهره کافی ببرد.

در همین حال، این دستگیری می تواند هشداری خطرناک برای دیگر جنایتکارانی باشد که درحال حاضر با داشتن ریش های بلند و رنگ کردن موههای خود به یک زندگی مخفی ادامه می دهند. این جنایتکاران در هر لحظه از زندگی خود به جنایاتی که مرتکب شده اند فکر می کنند و عذاب می برند و اکنون دیوان لاهه به یکی از این افراد که خود را تحت عنوان پزشک معرفی کرده بود و زندگی در میان صرب ها ادامه می داد، رسیدگی می کند.

ازسوی دیگر، می بینیم که از روز دستگیری کاراجیچ تظاهرات گسترده ای در شهر بلگراد برگزار می شود که حتی منجر به درگیری با نیروهای پلیس و زخمی شدن چندین نفر از آنان می گردد. برخی از صرب ها وی را هنوز به عنوان قهرمان جنگ های دهه 90 می شناسند.

ملی گرایان مخالف از زمان موفقیت نیروهای هوادار غربی در انتخابات پارلمانی در 11 مه و همچنین تشکیل دولت در اوائل ماه ژوئیه در بلگراد متحمل شکست هایی شده اند. آنان تظاهرات خود را در اصل برای مخالفت با دولت کنونی صربستان برپا می کنند تا مقاومت خود را در برابردولت نشان دهند.

باوجود تمامی این مقاومت ها و برپایی تظاهرات، دولت بلگراد در مجازات این جنایتکار جدی است و با فرستادن وی به دیوان لاهه ، پرونده نیمه باز وی را برای همیشه بست. کشورهای اروپایی نیز بر دستگیری و محاکمه هرچه سریعتر کاراجیچ تاکید داشتند زیرا بلگراد بتواند در قدم های خود بسوی پیوستن به این اتحادیه بااراده تر باشد.

مقامات زندان لاهه پس از ورود کاراجیچ می گویند: "وی آرام و غمگین است." اما هواداران این جنایتکار که به احتمال زیاد حکم حبس ابد در نظر گرفته خواهد شد، کتاب هایی درباره کشتار در جنگ بوسنی ببرند تا وی به جنایاتی که انجام داده به چشمان یک حبس ابدی بنگرد و نه یک جنایتکار مخفی شده!