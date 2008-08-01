کرسی زبان فارسی با همکاری دانشگاه تهران در فیلیپین ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاههای تهران و فیلیپین هفته گذشته با تاکید بر لزوم گسترش همکاریهای دانشگاهی تفاهم نامه امضا کردند. تفاهم نامه میان این دو دانشگاه به امضای Emerlinda-r.Roman رئیس دانشگاه فیلیپین و دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران رسید.

بر اساس گزارش دانشگاه تهران، طی هفته گذشته تفاهم نامه همکاری دیگری میان رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و رئیس هیئت امناء دانشگاه امام اوزاعی بیروت امضا شد. این تفاهم نامه شامل همکاری در مبادله استاد، کتب و نشریات، برگزاری طرح های مشترک علمی در حوزه های مطالعات اسلامی، زبان و ادبیات فارسی و عربی و مدیریت بازرگانی است.

دکتر توفیق حوری رئیس هیئت امناء دانشگاه امام اوزاعی بیروت با رئیس دانشگاه تهران نیز پیرامون راههای همکاری دو ‌جانبه گفتگو کرد.