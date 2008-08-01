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۱۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۲

کرسی زبان فارسی با همکاری دانشگاه تهران در فیلیپین ایجاد می شود

کرسی زبان فارسی با همکاری دانشگاه تهران در فیلیپین ایجاد می شود

کرسی زبان فارسی طی تفاهم نامه ای میان دانشگاههای تهران و فیلیپین در فیلیپین ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاههای تهران و فیلیپین هفته گذشته با تاکید بر لزوم گسترش همکاریهای دانشگاهی تفاهم نامه امضا کردند. تفاهم نامه میان این دو دانشگاه به امضای Emerlinda-r.Roman رئیس دانشگاه فیلیپین و دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران رسید.

بر اساس گزارش دانشگاه تهران، طی هفته گذشته تفاهم نامه همکاری دیگری میان رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و رئیس هیئت امناء دانشگاه امام اوزاعی بیروت امضا شد. این تفاهم نامه شامل همکاری در مبادله استاد، کتب و نشریات، برگزاری طرح های مشترک علمی در حوزه های مطالعات اسلامی، زبان و ادبیات فارسی و عربی و مدیریت بازرگانی است.

دکتر توفیق حوری رئیس هیئت امناء دانشگاه امام اوزاعی بیروت با رئیس دانشگاه تهران نیز پیرامون راههای همکاری دو ‌جانبه گفتگو کرد.

کد مطلب 725022

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