نخست وزيرفرانسه: همه بايدبه سياستهاي ضدديني فرانسه احترام بگذارند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از رويتر، " ژان پير رافارن " نخست وزير فرانسه ضمن اعلام اين مطلب افزود : اميدوار است كه سنتهاي ضد ديني فرانسه از چنان قدرتي برخوردار باشند كه همه به آن احترام بگذارند.

وي كه در گردهمايي فراماسونرهاي فرانسوي و غير فرانسوي سخن مي گفت ، تصريح كرد: اگر اجماعي خصوصا در مورد نمادها و رفتارهاي متربط با دين در اماكن عمومي نباشد، لحظه اي در صدور قانوني براي لزوم احترام به سنتهاي لائيك در اين كشور درنگ نخواهم كرد.

فرانسه در حال حاضر شاهد مناقشه هاي سخت در مورد ممنوعيت پوشش حجاب در مدارس است، شماري از نمايندگان محافظه كار مجلس اين كشور خواستار صدور قانون ممنوعيت پوشش ديني هستند اما ديگر نماينده ها ازترس اينكه مبادا پيش آمدهاي ممنوعيت پوشش قنصوه( كلاه مخصوص يهوديان) يا گردنبند صليبي دختران مسيحي كه اعتراضات فراواني داشت،بار ديگر تكرار شود، در اين تصميم دچار ترديد هستند.

مطبوعات فرانسوي در روزهاي اخير گزارشهاي فراواني از افزايش استفاده از پوشش اسلامي در مدارس و به ويژه استخرهاي شناي شهرداري زنان كه در پاسخ به درخواست گروههاي اسلامگرا در اين كشور صورت گرفته ، منتشر كردند كه باعث نگراني مقامات فرانسوي شده است .

بويژه مسلمانان فرانسه از تبعيض صورت گرفته در مورد آنها به شدت شاكي هستند در حالي كه نمادهاي ديگر اديان در مدارس و تاسيسات عمومي مجاز است اما نمادهاو پوشش اسلامي ممنوع است .

در حال حاضر در كشور 60 ميليوني فرانسه براساس آماررسمي حدود5 تا6 ميليون مسلمان زندگي مي كنند كه نيمي از آنها مهاجر و نيمي ديگر متولد اين كشور هستند . بزرگترين گردهمايي مسلمانان در اروپا و دومين گروه ديني بعد از كاتوليكها در فرانسه مي باشد.

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