  1. سیاست
  2. سایر
۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۱:۲۲

در نشست دبيران جنبش اعتدال اسلامي

باهنر : تغييرات كابينه در جهت همگرايي با مجلس هفتم نبود

محمد رضا باهنر منتخب مردم كرمان در مجلس هفتم تغييرات كابينه را در جهت همگرايي با مجلس هفتم ندانست و گفت : آقاي خاتمي اگر سه وزير ديگر را نيز تغيير مي دادند وضع بهتري ايجادميشد اما اين تغييرات برخلاف همگرايي دولت با مجلس هفتم است .

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، منتخب مردم كرمان در مجلس هفتم در نشست دبيران جنبش اعتدال اسلامي  با بيان اين مطلب افزود: اگر در يك سال باقي مانده دولت خاتمي استيضاحي صورت نگيرد كارها بهتر پيش مي رود از سويي استيضاح كار سختي بوده و وقت مجلس را بيهوده تلف مي كند و اين به مصلحت نظام نيست .
باهنر خاطر نشان كرد : عليرغم اين اقدامات مجلس هفتم حداكثر تلاش خود را براي همگرايي با دولت آقاي خاتمي انجام خواهد داد.
اخبار تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد . 
کد مطلب 72513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها