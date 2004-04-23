باهنر : تغييرات كابينه در جهت همگرايي با مجلس هفتم نبود

محمد رضا باهنر منتخب مردم كرمان در مجلس هفتم تغييرات كابينه را در جهت همگرايي با مجلس هفتم ندانست و گفت : آقاي خاتمي اگر سه وزير ديگر را نيز تغيير مي دادند وضع بهتري ايجادميشد اما اين تغييرات برخلاف همگرايي دولت با مجلس هفتم است .

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، منتخب مردم كرمان در مجلس هفتم در نشست دبيران جنبش اعتدال اسلامي با بيان اين مطلب افزود: اگر در يك سال باقي مانده دولت خاتمي استيضاحي صورت نگيرد كارها بهتر پيش مي رود از سويي استيضاح كار سختي بوده و وقت مجلس را بيهوده تلف مي كند و اين به مصلحت نظام نيست .

باهنر خاطر نشان كرد : عليرغم اين اقدامات مجلس هفتم حداكثر تلاش خود را براي همگرايي با دولت آقاي خاتمي انجام خواهد داد.

