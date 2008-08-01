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۱۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۱۶

در آستانه مبعث انجام شد؛

ترجمه و چاپ کتاب اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) در آلبانی

ترجمه و چاپ کتاب اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) در آلبانی

به مناسبت فرا رسیدن بیست و هفتم ماه رجب و عید بزرگ رسالت ، عید مبعث، کتاب منهجه الثوره الاسلامیه ( مقتطفات من آراء و افکار الامام خمینی ) مشتمل بر اندیشه های سیاسی حضرت امام (ره) آیین های انقلاب اسلامی برای نخستین بار با هدف تبیین و معرفی شخصیت و تفکر و دیدگاه های آن عالم ربانی به افکار عمومی و اندیشمندان آلبانی ترجمه و چاپ و منتشر گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر برگرفته از رهنمودها ، سخنرانی و نوشته های امام خمینی(ره)  در مورد مبانی اندیشه ای چون اصول دین و علل و زمینه های انقلاب اسلامی اعم از اوضاع ایران در پیش از انقلاب اسلامی ، عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ، جلوه های عینی تفکر امام (ره) در اداره جامعه در بخش های فرهنگی ، موسسات تربیتی ، دانشگاه و روشنفکران ، حوزه های علمیه ، رسانه های گروهی ، کارگران و زنان ، اقلیت های قومی و مذهبی و نیز دیدگاه سیاسی ایشان در مورد اصول سیاست خارجی و نظام بین الملل ، ارکان سیاسی نظام ، اقتصاد و نیز مسائل دفاعی می باشد که در 511 صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

تاکنون آثار دیگری از امام راحل چون دیوان اشعار حضرت امام ، کلمات قصار، وصیت نامه سیاسی و الهی به زبان آلبانی ترجمه گردید که مورد استقبال قرار گرفته است.

گفتنی است، این کتاب که توسط یکی از شخصیت های برجسته مذهبی آلبانی ترجمه گردیده علاوه بر آلبانی ، برای علاقه مندان و دوستداران انقلاب اسلامی در منطقه بالکان نیز توزیع خواهد شد.

کد مطلب 725154

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