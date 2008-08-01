ترجمه و چاپ کتاب اندیشه های سیاسی امام خمینی(ره) در آلبانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر برگرفته از رهنمودها ، سخنرانی و نوشته های امام خمینی(ره) در مورد مبانی اندیشه ای چون اصول دین و علل و زمینه های انقلاب اسلامی اعم از اوضاع ایران در پیش از انقلاب اسلامی ، عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ، جلوه های عینی تفکر امام (ره) در اداره جامعه در بخش های فرهنگی ، موسسات تربیتی ، دانشگاه و روشنفکران ، حوزه های علمیه ، رسانه های گروهی ، کارگران و زنان ، اقلیت های قومی و مذهبی و نیز دیدگاه سیاسی ایشان در مورد اصول سیاست خارجی و نظام بین الملل ، ارکان سیاسی نظام ، اقتصاد و نیز مسائل دفاعی می باشد که در 511 صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

تاکنون آثار دیگری از امام راحل چون دیوان اشعار حضرت امام ، کلمات قصار، وصیت نامه سیاسی و الهی به زبان آلبانی ترجمه گردید که مورد استقبال قرار گرفته است.

گفتنی است، این کتاب که توسط یکی از شخصیت های برجسته مذهبی آلبانی ترجمه گردیده علاوه بر آلبانی ، برای علاقه مندان و دوستداران انقلاب اسلامی در منطقه بالکان نیز توزیع خواهد شد.