پایه اساسی توسعه کشور تقویت کمی و کیفی نیروی انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار تشکل های دانشجویی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها در حسینیه جماران، در سخنانی با تقدیر از زحمات مرحوم حاج سید احمد خمینی در مدیریت دفتر امام خمینی (ره) ، از جماران به عنوان مقدس ترین نقطه جغرافیای انقلاب نام برد و با تشریح دوران دفاع مقدس اظهار داشت: طراحی علمی سازندگی پس از جنگ با نظرات امام خمینی (ره) آغاز شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یاد آوری مشکلات به وجود آمده در اوایل انقلاب برای توسعه دانشگاه ها، تأسیس ستاد انقلاب فرهنگی و مقدمات آماده سازی نیروهای دانشگاهها را از جمله اقدامات برای رفع این مشکلات برشمرد.

هاشمی رفسنجانی در ادامه دانایی محوری را اساس سند چشم انداز 20 ساله اعلام کرد و گفت : محور این سند بر پایه مسئله بهره وری استوار است که سرچشمه آن نیروی انسانی حرفه ای و تولید علم است. وی افزود: محدودیت های به وجود آمده در کشور به علت محاصره خارجی از پیروزی انقلاب آغاز شده و همواره کم یا زیاد ادامه داشته است و ما باید به سمت بومی سازی برویم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری به بحران جهانی انرژی اشاره کرد و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را ضروری دانست و گفت: با اینکه ما همواره ثابت کرده ایم که مخالف سلاحهای کشتارجمعی بوده و هستیم و با استفاده نکردن از سلاح های شیمیایی، مخالفت مان را با کشته شدن افراد بی گناه در جنگ نشان دادیم امروز به علت شکستن انحصار دستیابی به انرژی هسته ای، با ما سخت مخالفت می کنند و این فشار از اغاز دولت اینجانب نیز وجود داشت که با تدبیر و مذاکره از آن مرحله عبور کردیم ولی امروز با فراهم شدن مقدمات بهره گیری از انرژی هسته ای، فشار آنها نیز زیاد شده که باید با تدبیر و مدیریت صحیح ، این مشکل را نیز حل کنیم.

وی تولید ثروت از علم را مورد تأکید قرار داد و گفت: ما باید در سال 1404 در زمره کشورهای پیشرفته دنیا و به عنوان اولین کشور منطقه قرار بگیریم.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گزارشی از فعالیت های این نهاد ارائه کرد.