رئیس جمهور بر توسعه و تعمیق همه جانبه روابط ایران و نیجریه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پس از دریافت استوارنامه «الحاج ابوبکر چیکا» سفیر جدید نیجریه، امکانات و استعدادهای دو کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: با پیگیری و برنامه ریزی مناسب می توان دو ملت را از این امکانات هر چه بیشتر بهره مند کرد.

رئیس جمهور، نیجریه را کشوری بزرگ و با فرهنگی غنی توصیف کرد و با استقبال از موضوعات پیشنهادی سفیر برای گسترش روابط ومناسبات دوجانبه گفت: از توسعه همکاری ها با نیجریه در عرصه های سیاسی ، بین المللی، انرژی ، فناوری، کشاورزی و آب استقبال می کنیم.

سفیر جدید نیجریه نیز در این دیدار با تجلیل از دستاوردها و پیشرفت های ایران در عرصه های مختلف علمی و صنعتی، خواستار گسترش سطح مناسبات سیاسی و اقتصادی شد.

«الحاج ابوبکر چیکا» با اشاره به اینکه نیجریه بازار بزرگی در منطقه آفریقا محسوب می شود، زمینه های انرژی و نفت، آبیاری و علوم مهندسی را دارای قابلیت های فراوان برای تعمیق روابط دوجانبه دانست.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم کشورش به پیشرفت ایران در برنامه صلح آمیز هسته ای علاقه مند هستند، تصریح کرد: نیجریه از تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به انرژی هسته ای حمایت می کند.

سفیر جدید نیجریه همچنین با اشاره به علاقه مندی خود به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، خواستار موافقت با نامگذاری یکی از دانشگاه های نیجریه به نام امام خمینی (ره) شد.

