بررسی طرح بازرسی آژانس از هند در شورای حکام/ انتقاد از عدم جامعیت بازرسی آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در حضور 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای در وین درباره توافقنامه هسته ای بین آمریکا و هند گفت: توافقنامه هسته ای بین واشنگتن و دهلی به منزله چتری برای پوشش دادن فعالیت های هسته ای هند و اطمینان از ایمن بودن آنها در آینده است.

در شرایطی که انتظار می رود اواخر امروز طرح بازرسیهای آژانس از هند به تصویب شورای حاکم این سازمان بین المللی برسد، بعضی از اعضای شورای حکام، تصویب آن را بدون اینکه دهلی پیمان منع و گسترش سلاح های هسته ای(NPT) را امضاء کرده باشد، غیرقابل قبول اعلام کردند.

منتقدین طرح بازرسیهای آژانس از هند نسبت به نبود ضمانتی از سوی دهلی برای بازدید ازهمه تاسیسات هسته ای این کشور در آینده را نگران کننده دانسته اند.

از دیگر انتقاداتی که آنها بر طرح بازرسی وارد آورده اند، نبودن لیست و نام تاسیسات هسته ای دهلی در سند همکاری های آژانس و هند است.

این منتقدان بر این باورند که نبودن اسم تاسیسات در سند می تواند بازرسی ها را در آینده با مشکل دچار کند.

فرانسه و آمریکا در این جلسه از دیگر کشورهای حاکم آژانس خواستند به طرح بازرسی های آژانس از هند رای مثبت دهند.

شورای حکام آژانس قرار است امروز طرح بازرسیهای آژانس که 14 راکتور هسته ای از مجموع 22 راکتور هند را تحت پوشش قرار می دهد، بررسی کند. این امر پیش شرطی برای فعال کردن قرارداد هسته ای آمریکا و هند است.

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو، توافقی را با سینگ امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005(27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا- هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید، اما گروههای مخالف از جمله احزاب چپ و کمونیست و همچنین ناسیونالیستهای این کشور بر این اعتقادند که این توافق استقلال و آزادی عمل هند را در فعالیتهای هسته ای سلب می کند و به چهره این کشور به عنوان عضو جنبش عدم تعهد نیز لطمه وارد می کند.