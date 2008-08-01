یک هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به اریتره سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مذکور طی دو روز اقامت خود در آن کشور با مقامات مختلف اریتره پیشرفت کار تفاهمات صورت گرفته در جریان سفر اردیبهشت ماه 87 اسیاس افورقی رئیس جمهور این کشور به جمهوری اسلامی ایران و همچنین زمینه های مناسبات دو جانبه برای آینده را مود بحث و گفتگو قرار می دهند.

این گزارش می افزاید: در این سفر هیئت اعزامی به صورت جمعی و خصوصی با وزرای دارائی، کشاورزی ، بهداشت ، بازرگانی و صنایع و نیز برخی از مقامات گمرکی و بانکی اریتره ابعاد مختلف روابط دو جانبه و همکاریهای بین المللی بین دو کشور مورد بحث و تبادل نظر و تفاهم قرار گرفت.

هیئت ایرانی همچنین در جریان این سفر با اسیاس افورقی رئیس جمهور اریتره ملاقات و ابعاد توسعه روابط دو جانبه آینده مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس جمهور اریتره پس از دریافت سلام های گرم احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ، سفر هیئت ایرانی را نقطه عطفی در مناسبات دو جانبه تلقی و ابراز امیدواری کرد که پیگیری و تفاهمات حاصله بتواند بستر و فضای توسعه همکاریها را هر چه بیشتر گسترش دهد .

وی با تقدیم سلام گرم دولت و ملت اریتره به مقامات بلند پایه به جمهوری اسلامی ایران ، تبادل هیئت های عالی رتبه را همواره اقدام موثری در استحکام روابط بین دولتها و ملتهای دو کشور دانست.

لازم به ذکر است روابط جمهوری اسلامی ایران و اریتره از سفر اردیبهشت ماه 87 رئیس جمهور این کشور به ایران وارد مرحله جدیدی شده است که می توان به آینده آن امیدوار بود.