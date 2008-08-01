به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام، قشرهای مختلف مردم و سفیران کشورهای اسلامی با تبریک عید بزرگ وهمگانی مبعث به ملت عزیز ایران، امت بزرگ اسلامی و همه حق طلبان و آزادیخواهان، درس آموزی امت اسلامی از حادثه بعثت را به عنوان « خاطره پرشکوه تاریخ بشر» ضروری خواندند و افزودند : پیامبرعظیم الشأن اسلام در فضای متحجر و سنگستانِ جاهلیت، جامعه ای تهی از علم، عدل و اخلاق را به جامعه و حکومتی نمونه و مبتنی بر توحید، علم، عدل، عقل و اخلاق تبدیل کرد.

رهبر انقلاب اسلامی مهمترین عامل این تغییر شگفت انگیز و تاریخ ساز را « استقامت و استحکام، معرفت عمیق و پایبندیِِ نبی مکرم به راه و هدف اسلام » برشمردند و خاطرنشان کردند : « ایستادگی پیامبر، نترسیدن، طمع نورزیدن و دل نبستن او به امتیازات دشمن » باعث شد ریشه های استقامت و آرامش و اعتماد در دل جمع محدود مسلمانان مستحکم شود و آن عده قلیل با پایداری در مقابل سخت ترین شرایط از جمله دوران بسیار دشوارِ محاصره در شعب ابی طالب بر دشمنان پیروز شوند و جامعه ای نمونه تشکیل دهند.

حضرت آیت الله خامنه ای برخورداری از موضع حق را شرط لازم اما ناکافی برای پیشرفت دانستند و افزودند : براساس سنت الهی، حق هنگامی به پیروزی می رسد که پیروان آن در همه اوضاع و احوال، استحکام و استقامت نشان دهند.

رهبر انقلاب اسلامی معنای حقیقی آیه اشداء علی الکفار را، استواری و صلابت در همه میدانها برشمردند و با اشاره به حوادث حیات مبارک پیامبر اسلام(ص)، خاطرنشان کردند: پیامبر اسلام در میدان جنگ، مظهر صلابت بود و در هنگام گفتگو با دشمنان نیز سرشار استحکام و ایستادگی.

ایشان با توصیه مؤکد به آحاد مردم به ویژه جوانان برای مطالعه دقیق و تأمل در زندگی سراسر درس پیامبر عظیم الشأن اسلام افزودند : امام خمینی (ره) با بهره گیری از این چشمه فیاض و پیروی از ایمان و استقامت پیامبر، نهضت و انقلاب عظیم اسلامی را آغاز کرد و ملت بزرگ ایران نیز در پرتو پایداری آن بزرگوار به میدان آمد و به یاری پروردگار با سرنگون کردن یکی از وابسته ترین حکومتهای جهان پرچم بیداری اسلام را در منطقه بسیار حساس خاورمیانه برافراشت و با استقامت خود امواج بیداری و آگاهی اسلامی را در میان ملتها گسترش داد.

رهبر انقلاب اسلامی تلاش فراوان اما ناکام استکبار را برای تضعیف استقامت ملت ایران و نظام اسلامی یادآور شدند و افزودند: ملت بزرگ ایران برخلاف خواست همه زورگویان عالم همچنان از ملت مظلوم فلسطین حمایت می کند و سکوت ننگین و فضاحت بار مدعیان آزادی و حقوق بشر در مقابل ظلم و جنایات هرروزه صهیونیستها را به شدت محکوم می کند.

ایشان در همین زمینه حمایت رئیس جمهور آمریکا از صهیونیستهای قاتل و تروریست و همزمان ادعای طرفداریش از آزادی را تناقضی شرم آور و ننگین دانستند و افزودند : ملت ایران بیدار است و این حقایق را کاملاً می فهمد.

رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری طبیعت زورگو و زیاده خواه استکبار خاطرنشان کردند : یک قدم عقب نشینی در برابر مستکبران منجر به یک قدم پیشروی آنان خواهد شد و این تصور که عقب نشینی و «عدول از مواضع و حرفهای صحیح» باعث تغییر سیاست استکبار خواهد شد تصوری کاملاً غلط و بی اساس است.

حضرت آیت الله خامنه ای کلمه توحید و توحید کلمه را پیام اصلی ایستادگی ملت ایران برشمردند و افزودند : ملت ایران فقط بنده خداست نه « بنده امریکا، مستکبران و ابوجهلهای زمان».

ایشان سازندگان بمب اتم و تهدید کنندگان امنیت و آرامش بشر را ابوجهل های امروز جهان خواندند و افزودند : ابوجهل های زمان که همچون لاتهای بی مغز فقط به بازوی خود نگاه می کنند و عربده می کشند می دانند که ملت ایران به دنبال استفاده از انرژی هسته ای برای تأمین برق است اما می گویند چون این کار به شما توانایی می دهد ما نخواهیم گذاشت. البته ملت ایران با اتکا به تجارب مفید و فواید قابل اتکای 30 سال استقامت به این حرفها اعتنایی نمی کند و به راه خود ادامه می دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای تواناییهای کنونی و نفوذ و اقتدار منطقه ای ملت ایران را غیرقابل مقایسه با گذشته دانستند و افزودند: افق ایران عزیز روشن است. ما می دانیم چه کار می کنیم و به کجا خواهیم رسید و راه رفتن به آن نقطه را حرکت و پایداری می دانیم نه ایستادن و یا عقب گرد کردن.

رهبر انقلاب در پایان سخنانشان تأکید کردند : امروز زمان بعثت امت اسلامی است و مسلمانان باید با بصیرت و حرکت آگاهانه، انسجام، علم و تواناییهای خود را افزایش دهند و تلاش برای تحقق کامل پیام بعثت را شتاب بخشند.

در ابتدای این دیدار رئیس جمهور با تبریک سالروز بعثت نبی مکرم اسلام (ص) گفت : بعثت حضرت محمد (ص) بعثت انسانیت، پاکی و عدالت است و بشریت امروز برای نجات از مشکلات و رنجها و رسیدن به صلح و آرامش یک راه بیشتر ندارد و آن عمل به نسخه پیامبران الهی و در نقطه کمال آن پیامبر اسلام است.

دکتر محموداحمدی نژاد با اشاره به موج بیداری و حق خواهی ملتها و تنگ شدن عرصه بر قدرتمندانِ زورگو افزود : ملت ایران با برپایی نظام اسلامی به پرچمدار دعوت ملتها به خداپرستی، عدالت، رستگاری و پاکی تبدیل شده است.