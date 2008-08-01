ادامه تولید فیلم ورزشی "انتقال" در شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر، بذرافشان که پیش از این به عنوان نویسنده در مجموعه‌های پربیننده "خط قرمز"، "تب سرد" و "راه بی‌پایان" فعالیت کرده، در "انتقال" سراغ دنیای جنجالی و پرطرفدار فوتبال و حاشیه‌های آن رفته تا روی دیگر سکه زندگی ستاره‌های مشهور دنیای فوتبال را تصویر کند.

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "انتقال" این روزها در یکی از برج‌های مسکونی ولنجک تهران جریان دارد و تاکنون نزدیک به پنجاه درصد فیلم مقابل دوربین جواد صفا رفته است. گروه برای گرفتن نماهای خارجی در لوکیشن های مختلف شهری در روزهای بعد آماده می‌شود.

حمیدرضا پگاه، نگار فروزنده، مجتبی رجبی معمار، امیرکاوه آهنجان، حسین بهدوج، فرشید زارعی‌فرد، افشین نخعی، رضا کریمی و علی انصاریان و مهرداد میناوند در "انتقال" بازی کرده‌اند و فیلم داستان فوتبالیست سرشناس تیم محبوب تهران است که در آستانه انتقال جنجالی به دیگر تیم معروف شهر با بحران خانوادگی مواجه می‌شود.

سایر عوامل "انتقال" عبارتند از طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، صدابردار: احمد پولی بابایی، دستیار کارگردان: خسرو نصیری‌خواه، منشی صحنه: آسیه حیدری، طراح گریم: هاشم فغانی و مهتاب حمزه‌نژاد، عکاس: مهدی دلخواسته، مدیر تولید: مهدی آقامحمدی، تدوینگر: سیاوش کردجان، روابط عمومی: پیمان شوقی و مجری طرح: سیدامید عزیزی.