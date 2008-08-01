غیبت 12 بازیکن در اردوی تیم فوتبال جوانان / نیکولیچ تهدید به اخراج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال جوانان کشورمان در حالی از امروز در محل کمپ تیم های ملی آغاز شد که از جمع 27 بازیکن دعوت شده تنها 15 بازیکن در تمرینات تیم ملی حاضر شدند و 12 بازیکن بدلیل مخالفت باشگاههای خود از حضور در تمرینات تیم ملی خودداری کردند.

این درشرایطی است که تیم فوتبال جوانان کشورمان باید درمهرماه جاری خود را برای حضور درمسابقات قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی جوانان آماده کند.

نفراتی که در تمرین عصر امروز تیم جوانان غیبت غیرموجه داشتند عبارتند از : رضا طلبه ، احسان حاج صفی ، شهریار شیروند ، جلال علی محمدی ، حسن جعفری ، علی مرزبان (سپاهان) ، کریم انصاری فر و سامان آقازمانی (سایپا) ، بختیار رحمانی و محسن مسلمان - این بازیکن دوران نقاهت را سپری می کند (ذوب آهن) ، حسین ابراهیمی (پگاه گیلان) صالح خلیل آزاد (برق شیراز).

غیبت این بازیکنان در تمرین امروز خشم نناد نیکولیچ را به همراه داشت بطوری که وی تهدید کرد در صورت ادامه غیبت نفرات دعوت شده ، از تیم جوانان اخراج خواهند شد و این تیم را با نفرات دیگری برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا آماده خواهد کرد.

قراراست نیکولیچ به همراه مسعود معینی درنشستی با علی کفاشیان در خصوص وضعیت همکاری باشگاههای لیگ برتر با تیم فوتبال جوانان به تصمیم گیری نهایی بپردازند.

گفته می شود فدراسیون فوتبال قصد دارد تصمیمات انضباطی سنگینی را درقبال باشگاههایی که ازهمکاری با تیم های ملی امتناع می کنند، درنظر بگیرد.