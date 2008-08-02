خروج دود سفید از کمیته وزارتی لبنان و تاکید بر حق مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، طارق المتری وزیر اطلاع رسانی لبنان شب گذشته در پایان چهاردهمین نشست کمیته وزارتی برای تهیه و تنظیم متن بیانیه کاری دولت جدید لبنان اعلام کرد : کمیته وزارتی لبنان بعد بحث و تبادل نظر بسیار بر سر بندهای بیانیه دولت به اتفاق نظر جمعی رسید.

وزیر اطلاع رسانی لبنان افزود : در این بیاینه بر اصل و مبدا وحدت و یکپارچگی دولت و سیطره و قدرت آن بر تصمیم گیری ها و تعهدات و رویکردها تاکید کردیم.

کمیته وزراتی دولت لبنان برای تنظیم بیانیه کاری دولت متشکل از وزیرانی از گروه اکثریت موسوم به 14 مارس و گروه های مخالف موسوم به 8 مارس بود.

طارق المتری در ادامه سخنان خود تصریح کرد : دولت لبنان مسئولیت برخورد با حق لبنان و ملت ، ارتش و مقاومت آن را در آزادی خاک لبنان در مزارع شبعا، کفرشوبا، غجر و روستاهای جنوبی که در اشغال اسرائیل است، بر عهده دارد.

ارائه بیانیه کاری دولت لبنان در نیمه دوم هفته آتی به پارلمان

پیش نویس بیانیه کاری دولت لبنان درحالی روزگذشته به توافق کمیته وزارتی رسید که 9 روز تا پایان مهلت قانونی برای تنظیم این بیانیه مانده است.

این بیانیه درحالی مورد توافق جمعی گروه های لبنانی رسید که تاکنون برای تهیه و تنظیم آن 14 جلسه تشکیل شد و سرانجام در خلال چهارمین هفته بعد از تشکیل دولت لبنان، کمیته وزارتی توانست ، متن پیش نویس را تهیه کند.

به نوشته روزنامه الاخبار، قرار است پیش نویس بیانیه کاری دولت لبنان فردا یکشنبه در اختیار شورای وزیران قرار بگیرد تا در نشست پیش از ظهر روزدوشنبه به تایید اعضای کابینه برسد. درعین حال روزنامه السفیر اعلام کرد : این پیش نویس امروز شنبه در اختیار اعضای کابینه قرار خواهد گرفت.

همچنین روزنامه النهار نوشت : بیانیه کاری دولت در نیمه دوم هفته آتی به پارلمان ارائه می شود، تا مورد تایید نمایندگان مجلس نیز قرار بگیرد.

تاکید بیانه دولت بر حق مقاومت برای آزادی اراضی اشغالی لبنان

موضوع سلاح مقاومت در کنار دیگر موضوع ها از جمله اسکان و آوارگان یکی از موضوعاتی بود که به شدت مورد اختلاف کمیته وزارتی دولت بود.

اختلاف بر سر سلاح مقاومت چالشی اساسی را در لبنان ایجاد کرد که نزدیک به یک سال و نیم به طول انجامید که این بحران سرانجام با توافقنامه دوحه که در 21 می به امضای گروه های لبنانی رسید، پایان یافت.

همچنین این توافقنامه زمینه انتخاب میشل سلیمان را به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان بعد از خلاء شش ماهه در مسند رئیس جمهوری این کشور ایجاد کرد و همچنین تشکیل دولت وحدت ملی را به ریاست فواد سنیوره بعد از 45 روز به دنبال داشت.

اما بر اساس اطلاعات به دست آمده، در پیش نویس بیانه کاری دولت وحدت ملی لبنان درباره بند مربوط به مقاومت آمده است: لبنان، ملت ، ارتش و مقاومت آن حق دارد که برای آزادی باقی سرزمین هایش یعنی مزارع شبعا، کفر شوبا و بخش شمالی روستای غجر که در دست اسرائیل است، با استفاده از همه راه ها و اسلوب قانونی و مقاومت دربرابر هرگونه حمله اسرائیل تلاش کند.

توافق بر سر بیانیه کاری دولت در روز جشن ارتش

روزنامه السفیر با اشاره به برگزاری مراسم جشن روز ارتش در منطقه الفیاضه و سخنرانی میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در این مراسم گفت : میشل سلیمان در تسهیل روند توافق برای بیانیه کاری دولت وحدت ملی لبنان چه از طریق سخنرانی اش و چه از طریق تماس های فشرده اش با مسئولان لبنانی نقش مثبت ایفا کرد.

وی در این سخنان خود همه شرایط و طرق برای آزادی سرزمین های اشغال شده لبنان یعنی مزارع شبعا و کفر شوبا را قانونی بر شمرد.

میشل سلیمان خطاب به نظامیان لبنانی گفت : سلاح شما باید سلاحی را که سینه دشمن را هدف قرار می گیرد ، در آغوش بگیرد که پیش از این به دست شما و به دست گروه مقاومت دشمن را شکست داد و همچنین باید سینه ترویست ها و فتنه انگیزان را که لبنان را هدف قرار گرفته ، نشانه بگیرد.

بعد از پایان مراسم ، به قصر ریاست جمهوری رفت و بعد از دقایقی نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز به وی پیوست و در حدود سه ساعت با هم بحث و تبادل نظر کردند.

مرحله سیاسی جدید در لبنان

به نوشته السفیر، منابع نزدیک به نبیه بری اعلام کردند که وی شب گذشته با ابراز خرسندی از توافق بر سر بیانیه کاری دولت لبنان گفت : در حال حاضر می توان گفت لبنان وارد مرحله سیاسی جدیدی شده است.

رئیس پارلمان لبنان درعین حال از همگان خواست تا فرصت هایی را که برای کشورشان فراهم شده است، از دست ندهند.