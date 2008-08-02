بحران در روابط روسیه و رژیم صهیونیستی/ خودداری تل آویو از استرداد یک مجرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در روسیه استرداد لئونید نوزلین مدیر اجرایی سابق شرکت نفتی یوکوس این کشور را طی حکمی درباره قتل چهار شهروند این کشور گناهکار شناخت.

رژیم صهیونیستی پناهگاه مجرمان و مفسدان دنیا (نوزلین به همراه همسرش در سرزمین های اشغالی)

یکی از مقتولین این سرمایه دار صهیونیست، شهردار سابق سیبری است که در سال 1998 به دست عاملان وی به قتل رسیده است.مسکو در سال 2005 خواستار استرداد وی از تل آویو شد که اسرائیل از انجام آن تاکنون خودداری کرده است.

دادگاه روسیه این مدیر صهیونیست را به حبس ابد محکوم کرده است.

رژیم صهیونیستی برای ادامه اشغالگری و قتل و غارت مردم در سرزمین های اشغالی همواره پناهگاه جانیان فراری بین المللی و بخصوص روسی بوده است.

رژیم صهیونیستی و انگلیس از کشورهایی هستند که پذیرای مفسدان اقتصادی تحت پیگرد مسکو بوده اند و خودداری لندن و تل آویو از استرداد مجرمان جنایی و اقتصادی روس باعث گسترش تنش های آنها با روسیه شده است.

فرار الیگارش های روس که پس از انجام خصوصی سازی ناهمگون در روسیه پس از فروپاشی شوروی سابق به ثروتمند شدن عده ای از مدیران فرصت طلب در ساختار سیاسی این کشور منجر شد پدیده ای است که از مبارزه فراگیر دولت سابق ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور سابق این کشور و دولت کنونی دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور جدید این کشور با الیگارش ها ناشی می شود.

یکی دیگر از عواملی که موجب تنش در روابط مسکو- تل آویو شده، موضوع ظلمی است که از سوی صهیونیست ها بر یهودیان روس مهاجرت داده شده به سرزمین های اشغالی صورت می گیرد.

گروههای حقوق بشر همواره از ظلم صهیونیست ها به یهودیان روس و عرب گزارش های ناراحت کننده ای منتشر کرده اند

سازمان های حقوق بشر همواره از مورد آزار قرار گرفتن مهاجران یهودی روسی الاصل که بیشترین تعداد مهاجران یهودی در سرزمین های اشغالی را در بر می گیرند از سوی صهیونیست ها خبر داده اند.

یهودیان روس از نظر رژیم صهیونیستی، شهروند درجه سوم تلقی می شوند و بسیاری از آنها با ابراز ناخرسندی و پیشیمانی از فریب خوردن برای مهاجرت از روسیه، معتقدند به عنوان یک یهودی خاک روسیه را ترک کرده اند اما به عنوان یک روس وارد سرزمین های تحت اشغال رژیم صهیونیستی شده اند.

پناه دادن رژیم صهیونیستی به الیگارش های فراری روس و ظلم صهیونیست ها در حق یهودیان روس مهاجرت داده شده به سرزمینهای اشغالی باعث تنش در روابط مسکو با رژیم صهیونیستی شده است.



