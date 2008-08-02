انتقاد رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال از باشگاهها

مسعود معینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: نمی دانم چرا باشگاه های لیگ برتری بازیکنان تیم فوتبال جوانان ایران را در اختیار این تیم قرار نمی دهند، آنهم تیمی که این بازیکنان از حضور در آن به عرصه اول فوتبال کشور راه یافته اند؟!

وی با اشاره به اینکه باشگاه های سپاهان و ذوب آهن اصفهان، سایپا تهران، برق شیراز و پگاه گیلان بازیکنان خود را در اختیار تیم جوانان کشورمان نگذاشته اند، در خصوص این احتمال که شاید تداخل زمان آماده سازی تیم های لیگ برتری با آغاز دوباره تمرینات تیم جوانان باعث غیبت شمار زیادی از بازیکنان این تیم در تمرینات شده است"، گفت: در حال حاضر کمتر از دو روز به آغاز مسابقات لیگ مانده است. این بدان معناست که مراحل آماده سازی تیم ها به اتمام رسیده و مهیای حضور در مسابقات هستند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال تاکید کرد: زمانی که مراحل آزمایش بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال جوانان ایران به اتمام رسید، با هماهنگی نناد نیکولیچ تصمیم بر آن گرفته شد که بازیکنان تیم فوتبال جوانان را در اختیار باشگاه های شان قرار دهیم تا در مراحل آماده سازی پیش فصل حضور یابند. این تصمیم هم از آنجا اتخاذ شد تا مبادا حرف و حدیثی برای ما ساخته شود که برنامه های تیم جوانان روند آماده سازی تیم ها را مختل کرد.

معینی افزود: در حالیکه ما با باشگاه تعامل کردیم اما آنها همکاری لازم را از تیم جوانان که یکی از تیم های ملی ایران است و عرصه مسابقات قهرمانی آسیا را در پیش دارد، دریغ کردند. ما پس از شرکت در مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا بازیکنان را هشت ماه در اختیار باشگاه ها قراردادیم حال که کمتر از دو ماه تا آغاز این مسابقات باقی مانده و نیاز است بازیکنان اردوهای نهایی را پشت سربگذارند، متاسفانه نیروهای تیم جوانان را از ما دریغ می کند. نمی دانم سیاست باشگاه در این خصوص چیست؟!

وی با طرح این سئوال که "آیا تیم ملی باید به باشگاه ها بازیکن بدهد یا باشگاه ها باید تیم های مختلف ملی را تغذیه کنند؟"، گفت: در حال حاضر به جرات می توان گفت که ما در رده های مختلف پایه ای بازیکن ساخته و به باشگاه می دهیم. ما بازیکن گمنام را به اردو دعوت می کنیم، او را کمک می کنیم تا رشد کند سپس باشگاه بدون درنگ بازیکنانی که در تیم جوانان ساخته و پرداخته شده را می برند و جالب اینکه مدعی می شوند آن بازیکن، بازیکن ماست!

معینی ادامه داد: هدف باشگاه ها بازیکن سازی نیست. باشگاه های در این زمینه سرمایه گذاری نمی کنند و فقط به دنبال بردن حاصل زحمت دیگران هستند. همین باشگاه سپاهان طی چند سال گذشته 8 تا 9 بازیکن از تیم جوانان جذب کرده است و چند سال دیگر این سرمایه ها را به قیمت های گزاف به فروش می رسانند. آیا باشگاه سپاهان خود این نیروهای جوان را پرورش داده است؟

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: طی چند ماه گذشته باشگاه های لیگ برتری تمام بازیکنان ما را بردند و امروز آنها را بازیکن خود تلقی می کنند. در تیم جوانان هستند بازیکنانی که تا پیش از دعوت به این تیم قراردادی نداشتند اما به محض اینکه به این تیم وارد شدند با آنها قرارداد امضا شد.

معینی در ادامه با انتقاد به مواضع متفاوت محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص اطلاق واژه ملی به باشگاه خود و بی توجهی وی به تیم جوانان که اتفاقا آن نیز تیمی ملی است، گفت: آقای ساکت زمانی که تیم سپاهان درگیر مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود، این تیم را تیم ملی می خواند و بر توجه به منافع این تیم تاکید داشت. حال سئوال من از ایشان این است که تیم جوانان ملی نیست؟! آیا فقط تیم شما ملی بود؟!

وی در ادامه به نشست روز آینده خود و نناد نیکولیچ، سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران با علی کفاشیان اشاره کرد و گفت: ما در این جلسه نقطه نظرات خود را مطرح می کنیم و از رئیس فدراسیون فوتبال می خواهیم که راهکاری برای حل مشکلات به وجود آمده ارائه کنند. قطعا در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد. بدون شک کمیته انضباطی نسبت به غیبت بازیکنان در تمرینات تیم جوانان تصمیماتی اتخاذ کرده و برای متخلفان جرایمی را در نظر می گیرد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال مدعی شد که حتی بدون حضور 12 بازیکن اصلی نیز تمرینات تیم جوانان ایران بدون وقفه دنبال می شود و جای آنها را بازیکنانی دیگر پر می کنند، افزود: باشگاه های ما به تیم ملی بزرگسالان آنهم در کوران دوران آماده سازی بازیکن دادند و دو روز پیش آنها را تحویل گرفتند. اما از دادن بازیکن به تیم جوانان خودداری می کند. در تیم جوانان تنها کریم انصاری فرد و احسان حاجی صفی در تیم های باشگاهی خود فیکس هستند و باقی بازیکنان در ترکیب نفرات ذخیره جای دارند، اصرار باشگاه در حفظ این بازیکنان مایه تاسف و تعجب است.

معینی با تاکید بر اینکه اگر تیم جوانان با تمام توان در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا نکند، هیچ تضمینی برای موفقیت این تیم در رقابت های یاد شده نیست، افزود: متاسفانه در کشورما کمتر باشگاه هایی هستند که به تیم های پایه ای توجه داشتند. در مقابل نوع نگاه فدراسیون فوتبال با باشگاه متفاوت است و توجه ای ویژه بر تیم های رده پایه مبذول می شود.