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۱۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۵۱

بوش دستور تغییر در ساختار جامعه اطلاعاتی آمریکا را صادر کرد

بوش دستور تغییر در ساختار جامعه اطلاعاتی آمریکا را صادر کرد

رئیس جمهور آمریکا دستور تغییر ساختار جامعه اطلاعاتی کشورش را با تصویب دستورالعلمهای جدید برای تقویت اختیارات دفتر مدیر اطلاعات ملی (DNI) صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، " جرج بوش" به عنوان رهبر 16 آژانس جاسوسی آمریکا این دستورالعملهای جدید را صادر کرد.

بر اساس سند دولت بوش که این تغییرات را توضیح داده، بازنگری دستور اجرایی 12333 به DNI اختیارات بیشتری در کنترل بودجه  و اولویت بندی و همچنین تماس با سرویسهای اطلاعات خارجی می دهد؛ مسئولیتی که به طور سنتی بر عهده سیا( سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) بوده است.

دستور اجرایی 12333 که اولین بار " رونالد ریگان" رئیس جمهور اسبق آمریکا آن را در سال 1981 صادر کرد، اختیارات و مسئولیتهایی را برای سرویسهای اطلاعاتی آمریکا در نظر گرفت. مقامهای دولت آمریکا به مدت بیش از یک سال درباره بازنگری در آن در حال مذاکره بودند و تلاش می کردند تا این قانون را به منظور منعکس کردن نقش جدید DNI به عنوان رئیس جامعه اطلاعاتی مدرنیزه کنند.

DNI از سوی کنگره سه سال پیش و پس از حملات 11 سپتامبر ایجاد شد ، اما منتقدان گفته اند که این آژانس فاقد اختیارات لازم در زمینه بودجه و سیاست گذاری است که برای هدایت جامعه اطلاعاتی به آن نیاز دارد.

انتظار می رود که جزئیات این دستور بوش امروز از سوی کاخ سفید فاش شود.

کد مطلب 725486

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