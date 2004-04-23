تمام واحدهاي تحت پوشش بانك صنعت ومعدن واگذار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل بانك صنعت و معدن روز پنج شنبه در گردهمايي روساي سازمان صنايع و معادن استان ها درتهران گفت : از 53 واحد تحت پوشش ، تاكنون 41 واحد به بخش خصوصي واگذار شده و 12 واحد باقيمانده نيز تا پايان امسال واگذار مي شود .

محسن رادنيا با اشاره به ضرورت استفاده ازمهندسين مشاور براي راه اندازي طرح هاي صنعتي كشور افزود : در ارزيابي بانك صنعت ومعدن از مهندسين مشاور كه در سال گذشته انجام شد ، تعداد 30 واحد مهندسي مشاور را ازمنتخبان خود حذف كرد .

وي با بيان اينكه هيچ محدوديتي براي پذيرش طرحها توسط بانك صنعت و معدن وجود ندارد گفت : تاكنون حدود يك هزار ميليارد ريال گشايش اعتبار ريالي براي واحدهاي صنعتي و معدني كشور توسط اين بانك انجام شده است .

شايان ذكراست دراين همايش ولي اله افخمي مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاي صنعتي ايران نيز درسخناني ، گسترش شهركهاي صنعتي ،ايجاد شهركهاي صنعتي تخصصي و تامين تاسيسات زير بنايي را از ديگر برنامه هاي سال جاري سازمان ياد شده عنوان كرد .

