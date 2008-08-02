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۱۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

تحقق 7/88 درصد از مصوبات هیئت دولت در آذربایجان غربی

تحقق 7/88 درصد از مصوبات هیئت دولت در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: از مجموع 212 مصوبه و توافقنامه صورت گرفته در سفر اول رییس جمهوری به استان 7/88 درصد تحقق یافته است.

محمد باقر داریانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: از 171 مصوبه سفر اول رییس جمهوری 96 درصد به مرحله اجرا درآمده و از 41 توافقنامه امضاء شده نیز 56 درصد اجرایی شده است.

وی با اشاره به سفر هفدهمین گروه خبری متشکل از رسانه های مختلف کشور فردا به شهرستان ارومیه خاطرنشان کرد: در راستای تدارک دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت و به منظور پوشش خبری از روند پیشرفت و اجرای مصوبات دور اول سفرها، هفدهمین گروه خبری از جمع اصحاب جراید و رسانه ها به استان آذربایجان غربی سفر می کنند.

وی یادآورشد:این گروه خبری به مدت سه روز از پروژه ها و طرحهای مصوب سفر اول رئیس جمهوری در شهرهای مختلف استان بازدید خواهند کرد.

کد مطلب 725540

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