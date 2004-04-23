مجلس هفتم هر سال يك رييس خواهد داشت

به گزارش خبرگنگار سياسي "مهر" وي روز جمعه در نشست دبيران جنبش دانشجويي اعتدال اسلامي افزود: آيين نامه مجلس مي گويد رئيس بايد براي يك سال انتخاب شود اما عرف اين بوده كه هر فرد به عنوان رئيس انتخاب مي شد تمام 4 سال به كار خود ادامه داد اما در اين دوره به اين توافق دست يافته ايم كه پست‌ها در هيات رييسه در طول چهار سال ثابت نباشد و بر اساس آئين نامه هر سال انتخابات براي تعيين هيات رئيسه برگزار مي شود و احتمال دارد هر سال يك رييس مجلس داشته باشيم.

باهنر خاطرنشان كرد: در صورتي كه رييس در سال اول كار خود را با موفقيت پشت سر بگذارد و بتواند حضور موثر در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي انقلاب فرهنگي و ديگر جلسات داشته باشد ممكن است كه بار ديگر به عنوان رييس انتخاب شود اما در هر صورت بايد بدانيم كه پست‌ها در مجلس هفتم يكساله است و رييسي كه سال اول انتخاب مي‌شود در دوره‌ي دوم انتخابات نيز با ديگر كانديداها در يك ترازو قرار مي‌گيرد و هيچ تفاوتي با ديگران نخواهد داشت.

باهنر با اشاره به اينكه 5 كانديدا براي پست رياست مجلس وجود دارد گفت: تعدادي از داوطلبان از جمله دكتر توكلي با توافق و هماهنگي صورت گرفته كنار رفتند و عده‌اي ديگر نيز كنار خواهند رفت و در نهايت يك نفر به عنوان رئيس مجلس برگزيده خواهد شد.

باهنر گفت: خدمت مقام معظم رهبري تعهد كرده ايم و به شما نيز تعهد مي دهيم كه مجلس هفتم حداقل بر سر پست ها و رياست ها اختلافي نخواهد داشت. مطمئن باشيد حتما تلاش مي كنيم در اين بخش ها مشكلي به وجود نخواهد آمد.

منتخب مردم كرمان در مجلس هفتم تصريح كرد: قبل از اينكه مجلس آغاز شود رئيس مجلس مشخص مي شود و همه نيز بر سر اين فرد تفاهم خواهند داشت.

باهنر با اشاره به اينكه رئيس مجلس نقش نظام را داشته و اختياراتي نظير رئيس جمهوري ندارد گفت: رئيس مجلس بايد مديريت در جهت بالا بردن كيفيت كار مجلس داشته باشد و حداكثر استفاده از پتانسيل نمايندگان داشته باشد، و اين رياست به معناي دستور دادن و رياست كردن بر نمايندگان نيست زيرا نمايندگان همه مساوي هستند.

وي خاطرنشان كرد: همزمان با آغاز فعاليت مجلس هفتم تحولاتي در مذاكرات با آژنس بين المللي انرژي هسته اي خواهيم داشت و احتمال تا حدودي مشكلات به وجود آيد زيرا آژانس انتظاراتي از ما دارد كه برخي غيرعقلاني است اما ما قصد داريم كه به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ادامه دهيم.

باهنر پيش بيني كرد: در نهايت اين مشكلات در 5 يا 6 ماه حل خواهد شد و ما نيز براي ادامه كار خود مشكلي نخواهيم داشت.



