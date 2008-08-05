"گناه من" و "ریسمان باز" قدرت جذب مخاطب را دارند

مهرشاد کارخانی درباره اکران فیلم سینمایی "ریسمان باز" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم از 30 مرداد در گروه سینمایی عصر جدید اکران می‌شود و نمایش آن شش هفته تا عید فطر ادامه دارد. در شرایط فعلی با توجه به ترافیک اکران هر فیلمسازی که فیلمش مدتی در نوبت اکران مانده باشد از هر فرصت برای نمایش فیلم خود استقبال می‌کند.





پژمان بازغی در صحنه‌ای از فیلم "ریسمان باز"

این فیلمساز که فیلم اول او "گناه من" هنوز اکران نشده است، در این باره گفت: سینماهای سرگروه قراردادهایشان را ثبت کردند، اما نتوانستیم این فیلم را در گروه اکران کنیم. به هر حال فیلم در نوبت نمایش عمومی است و در گروه سینمایی آزاد بعد از عید فطر روی پرده می‌رود.

وی با اشاره به اینکه در صورت معرفی صحیح فیلم‌های او قابلیت جذب مخاطب را دارند افزود: "ریسمان باز" و "گناه من " با توجه به قصه و فضا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند، اما باید زمینه مناسب معرفی آنها فراهم شود. پخش آنونس "ریسمان باز" آغاز شده و ساخت تیزر فیلم هم به پایان رسیده و همزمان از تلویزیون پخش می‌شود. برای "گناه من" هم برنامه‌های مشابه داریم.

کارخانی درباره ساخت سومین فیلم خود نیز گفت: باید واکنش‌ها را در برابر دو فیلم قبلی خود ببینم و با تجربه‌هایی که از نمایش عمومی این فیلم‌ها به دست می‌آورم، سومین فیلمم را کلید می‌زنم.

"ریسمان‌باز" دومین ساخته کارخانی و روایتگر قصه دو دوست است که 24 ساعت مهلت دارند یک راس گاو را از نقطه‌ای از پائین شهر به مقصدی در شمال شهر برسانند.

در این فیلم که فیلمنامه آن را کارخانی و بابک پناهی نوشته‌اند، پژمان بازغی، بابک حمیدیان، نرگس محمدی و کرامت رودساز بازی کرده‌اند. این فیلم در جشنواره بیست و ششم روی پرده رفت و مورد توجه منتقدان قرار گرفت.

نیوشا ضیغمی، حمید گودرزی، افسانه ناصری و افسانه چهره آزاد از بازیگران "گناه من" هستند که در خلاصه داستان آن آمده است: در انتظار آمدن قطارم. قطاری که مسافرم درون آن نیست. من هم در ایستگاه نیستم. روی ریلم...