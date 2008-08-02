حضور مجدد صفار هرندی در کمیسیون فرهنگی مجلس

سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه هفته گذشته این کمیسیون با مسئولان وزارت ارشاد بیان داشت: در جلسه قبل آقای حداد رئیس کمیسیون فرهنگی اعلام کرد که این نشست ها به دلیل اهمیت موضوع فرهنگ و نیز ضرورت تعامل کمیسیون با وزارت ارشاد و نیز گستردگی این وزارتخانه ممکن است چند جلسه ادامه داشته باشد ضمن اینکه در پایان جلسه قبلی هم به دلیل اینکه بسیاری موضوعات ناتمام مانده بود و فرصتی برای پاسخ وزیر به سوالات نمایندگان باقی نماند، قرار شد در جلسات بعد مباحث پیگیری شود.

نماینده مردم تفت و میبد درخانه ملت تاکید کرد: روز دوشنبه از ساعت 10 تا 30/12 دومین جلسه کمیسیون فرهنگی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان وی و روسای سازمان حج ، اوقاف و خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد ضمن اینکه هر 4 کمیته تخصصی کمیسیون فرهنگی هم روز دوشنبه از ساعت 30/8 تا 10 جلسات خود را پیگیری خواهند کرد.

وی درباره عدم برگزاری جلسه فراکسیون اصولگرایان برای تعیین هیئت رئیسه این فراکسیون اظهار داشت: گویا عزیزان اصولگرا از هیئت مدیره موقت خوششان آمده و اعضای هیئت مدیره هم این سیاست فعلی را دوست دارند بر این اساس تاکنون تمایلی برای تعیین رئیس و هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان دیده نشده است.

یحیی زاده درباره معرفی 3 وزیر پیشنهادی راه ، کشور و اقتصاد تصریح کرد: در گذشته فراکسیون اصولگرایان برای تعیین حتی یک وزیر هم جلسه برگزار می کرد، بنابراین به احتمال زیاد فراکسیون اصولگرایان برای تصمیم گیری درمورد رای اعتماد به وزرای پیشنهادی در روزهای آینده تشکیل جلسه بدهد.