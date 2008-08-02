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۱۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۸

بوستانهای شرق تهران با سیستم هوشمند آبیاری می شود

بوستانهای شرق تهران با سیستم هوشمند آبیاری می شود

طرح بهینه سازی آبیاری بوستانها و فضای سبز در شرق تهران اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمید نصیری رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 4 با اشاره به اجرای طرح بهینه سازی آبیاری بوستانها و فضای سبز مناطق شرق تهران، افزود: با اجرای طرح مکانیزه و هوشمند سیستم آبیاری بوستانها و فضاهای سبز، در مصرف و جلوگیری از آب صرفه جویی می شود.

وی با اعلام این مطلب که شبکه آبیاری این جنگل به مساحت 825 هتکار با هزینه ای بالغ بر 150 میلیارد ریال انجام خواهد شد، گفت: اجرای این طرح علاوه بر کاهش نیروی انسانی با در نظر گرفتن مسائل ایمنی و احداث مسیرهای آتش نشانی برای جلوگیری از آتش سوزی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 725665

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