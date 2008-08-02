ارشاد لرستان مقام اول طرح غنی سازی اوقات فراقت را کسب کرد

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت : طبق ارزیابی عملکرد اعضا ستاد ساماندهی امور جوانان لرستان در انجام فعالیتهای طرح اوقات فراغت ، اداره کل ارشاد اسلامی لرستان به طور مشترک با سازمان دانش آموزی با کسب 16 امتیاز در خصوص برنامه های غنی سازی اوقات فراغت جوانان توانست مقام برتر استانی را به خود اختصاص دهد .

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل 10 انجمن اهل قلم در لرستان خبر داد و یادآور شد : در ‌ه‍ر ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ی‍ک‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ ‌ا‌ه‍ل‌ ق‍ل‍م‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍‍ی‌ ش‍ود و م‍ج‍م‍‍ع‌ ‌ا‌ه‍ل‌ ق‍ل‍م‌ ن‍ی‍ز در خ‍رم‌ ‌آب‍‍اد ر‌اه‌ ‌ان‍د‌از‌ی‌ خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د .

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ح‍م‍‍ای‍ت‌ ‌از ‌ا‌ه‍ل‌ ق‍ل‍م‌ ، ت‍لاش‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ل‍م‍‍ی‌ ، ‌ادب‍‍ی‌ و ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌آی‍ن‍ده گ‍‍ان‌ و ‌ای‍ج‍‍اد ب‍س‍ت‍ر‌ی‌ م‍ن‍‍اس‍ب‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ رش‍د و ت‍‍ع‍‍ال‍‍ی‌ ‌ا‌ه‍ل‌ ‌ع‍ل‍م‌ ر‌ا ‌از اهداف ‌اص‍ل‍‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ ‌ا‌ه‍ل‌ ق‍ل‍م‌ در ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ک‍رد و افزود : ب‍‍ا ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ م‍‍ع‍‍اون‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ‌اد‌اره‌ ک‍ل‌ در ‌آی‍ن‍ده‌ ن‍زدی‍ک‌ ‌ای‍ن‌ ‌ان‍ج‍م‍ن‌ ‌ه‍‍ا در ‌اس‍ت‍‍ان‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍‍ی‌ ش‍ود ت‍‍ا در ر‌اس‍ت‍‍ا‌ی‌ ب‍رخ‍‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ لازم‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ود .

وی از انحلال انجمن اهل قلم در استان خبر داد و تصریح کرد : انجمن اهل قلم سابق ب‍ه‌ ‌ع‍ل‍ت‌ ن‍د‌اش‍ت‍ن‌ ‌اس‍‍اس‍ن‍‍ام‍ه‌ رس‍م‍‍ی‌ و ش‍ک‍‍ای‍ت‌ برخی ‌ا‌ه‍الی‌ ق‍ل‍م استان انحلال پیدا کرد .