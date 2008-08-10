آموزش موسیقی در منزل غیرمجاز است

مدیردفتر توسعه آموزش های فرهنگی هنری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: حتی موسساتی که برای تدریس، اساتید خود را به منزل افراد می فرستند عملی غیر قانونی انجام می دهند.

مهران شیراوند ضمن اشاره به دایر شدن هنرستان های غیر انتفاعی تا پایان سال جاری اظهار داشت: تعداد 8 درخواست از سوی هنرمندان برای دایر کردن هنرستان های غیرانتفاعی به دست ما رسیده که با امضای تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش تا پایان سال 87، تعداد 3 هنرستان غیرانتفاعی موسیقی مجوز خواهند گرفت و قرار است این هنرستان ها با مدیریت افراد صاحب نام عرصه موسیقی به فعالیت خود ادامه دهند.





وی با اشاره به تعداد کتاب های چاپ شده برای تدریس موسیقی در هنرستان ها افزود: از نخستین سالی که هنرستان موسیقی در ایران تاسیس شد، تدریس در آن به صورت تجربی و جزوه ای دنبال شد به همین دلیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای اولین بار 4 کتاب را با همکاری سازمان آموزش و پرورش برای هنرجویان موسیقی آماده کرده است .





مدیردفتر توسعه آموزش های فرهنگی، هنری افزود:هم چنین با توجه به قراردادی که با هنرمندان بنام بسته ایم، قرار است 9 کتاب دیگردر سه گرایش موسیقی، نمایش و سینما تا پایان سال جاری چاپ شود تا هنرجویان راحت تر به تحصیل بپردازند.





وی با اشاره به صدور کارت صلاحیت تدریس موسیقی خاطر نشان کرد: افراد متقاضی برای تدریس موسیقی در آموزشگاه ها با معرفی به اداره کل آموزش استان مورد نظر خود و با شرکت در آزمون های تخصصی که به وسیله هنرمندان بنام همان رشته صورت می گیرد، کارت صلاحیت تدریس دریافت می کنند و از آن پس می توانند به تدریس در آموزشگاه های مجاز بپردازند.



مهران شیراوند، در خصوص اعطای مدرک به هنرجویان موسیقی در آموزشگاه های آزاد هنری در کشور گفت: از آن جایی که این آموزشگاه ها به صورت غیردولتی اداره می شوند، نمی توانند مدرکی رسمی به هنرجویان اعطا کنند اما می توانند طی دوره فراگیری موسیقی در آن آموزشگاه را برای هنرجو گواهی کنند تا هنرجو بتواند مدرکی که سوابق تحصیلی وی را نشان می دهد در دست داشته باشد.





شیراوند در مورد انتخاب مدیران هنرستان های موسیقی در تهران گفت: تایید صلاحیت تخصصی و عزل و نصب مدیران هنرستان های هنرهای زیبا بر عهده شورای راهبردی این هنرستان است که به ریاست محمدحسین ایمانی خوشخو، معاون هنری وزیر ارشاد صورت می گیرد.





وی با اشاره به نشریه آموزش هنر که به همت این دفتر آماده می شود گفت: این نشریه تخصصی در 3 حوزه تجسمی، موسیقی و نمایش به 2 زبان به چاپ می رسد و در عرصه بین المللی در 60 رایزنی ایران در خارج از کشور پخش می شود که در این میان، سایت آموزش هنر نیز به صورت آنلاین مطالب این نشریه را منعکس می کند.





مدیردفتر توسعه آموزش های فرهنگی هنری با اشاره به همکاری نزدیک هنرمندان بنام موسیقی در این دفتر گفت: اساتید برجسته موسیقی، ما را در تمامی زمینه ها یاری می کنند. به طور مثال، سعی در انتخاب درست و به جای افرادی دارند که متقاضی دایرکردن هنرستان موسیقی یا تدریس در آن ها هستند.





شیراوند در پایان گفت: این هنرمندان هم چنین در نشریه تخصصی این مرکز نیز که به صورت رایگان در اختیار نهادهای مربوط به موسیقی وهنرهای تجسمی قرار می گیرد با ارائه مقالات خود، بار علمی و فرهنگی آن را تا حدود زیادی بالا می برند و ما را در این امر نیز کمک می کنند.