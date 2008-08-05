آیه روز:



انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاَةَ ویؤتون الزکَاةَ وهم راکعون .



سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانى (مانند على بن ابى طالب اند) که همواره نماز را برپا می دارند و در حالى که در رکوعند به تهیدستان زکات می دهند .

سوره مائده، آیه 55

ذکر روز سه شنبه:

حدیث امروز:

حضرت رسول(ص) فرمودند:

ثلاثة یحبهم الله عز وجل : رجل قام من اللیل یتلو کتاب الله و رجل تصدق صدقة بیمینه یخفیها عن شماله و رجل کان فی سریة فانهزم أصحابه فاستقبل العدو .





سه کس هستند که خدا آنها را دوست دارد : کسی که شب برخیزد و کتاب خدا را بخواند ، کسی که با دست راست خود صدقه دهد و آن را از دست چپ خود مخفی دارد ، کسی که با گروهی به جنگ رود و یارانش بگریزند و او به سوی دشمن رود .

کنز العمال ، ج 15 ، ص 820 ، ح 43256