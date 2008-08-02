180 هزار هکتار از جنگلهای غرب مازندران تحت مدیریت علمی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، محمد تقی سلطانی ظهر شنبه در سمینار آموزشی پژوهشی مدیریت جنگل در نوشهر افزود: پنج شرکت خصوصی، 22 شرکت تعاونی و دو بخش دولتی در این سطح از اراضی جنگلی مدیریت می کنند.

وی اظهار داشت: 58 هزار هکتار از جنگلهای منطقه کم بازده و حمایتی است و 46 هزار هکتار از ارضی جنگلی حوزه حفاظتی است.

وی خاطر نشان کرد: میانگین تعداد درخت هزار و 264 اصله در هکتار و حجم نیز سیصد و چهار متر مکعب در هکتار است.

به گفته سلطانی، شیوه جنگل شناسی غرب مازندران نزدیک به طبیعت بوده و باید صیانت شود.

معاون فنی و طرح های جنگلداری اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران ادامه داد: وجود دامداری سنتی از مهمترین مشکلات در این حوزه است.

به گفته وی از 747 هزار و 310 واحد دامی تاکنون 350 هزار واحد از عرصه های جنگلی خارج شدند.

وی عنوان کرد: پنج هزار و 743 دامداد و پنج هزار و 838 دامداری در این منطقه شناسایی شده است.

سلطانی یادآور شد: کار ساماندهی و خروج دام از قبل از سال 69 در این منطقه آغاز شده است.

در این سمینار شماری از کارشناسان منابع طبیعی استان شرکت داشتند.

