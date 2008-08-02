  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۶

180 هزار هکتار از جنگلهای غرب مازندران تحت مدیریت علمی قرار دارد

180 هزار هکتار از جنگلهای غرب مازندران تحت مدیریت علمی قرار دارد

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فنی و طرح های جنگلداری اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران گفت: 180 هزار هکتار از مجموع 350 هزار هکتار عرصه های منابع طبیعی منطقه زیرپوشش مدیریت علمی فرهنگی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، محمد تقی سلطانی ظهر شنبه در سمینار آموزشی پژوهشی مدیریت جنگل در نوشهر افزود: پنج شرکت خصوصی، 22 شرکت تعاونی و دو بخش دولتی در این سطح از اراضی جنگلی مدیریت می کنند.

وی اظهار داشت: 58 هزار هکتار از جنگلهای منطقه کم بازده و حمایتی است و 46 هزار هکتار از ارضی جنگلی حوزه حفاظتی است.

وی خاطر نشان کرد: میانگین تعداد درخت هزار و 264 اصله در هکتار و حجم نیز سیصد و چهار متر مکعب در هکتار است.

به گفته سلطانی، شیوه جنگل شناسی غرب مازندران نزدیک به طبیعت بوده و باید صیانت شود.

معاون فنی و طرح های جنگلداری اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران ادامه داد: وجود دامداری سنتی از مهمترین مشکلات در این حوزه است.

به گفته وی از 747 هزار و 310 واحد دامی تاکنون 350 هزار واحد از عرصه های جنگلی خارج شدند.

وی عنوان کرد: پنج هزار و 743 دامداد و پنج هزار و 838 دامداری در این منطقه شناسایی شده است.

سلطانی یادآور شد: کار ساماندهی و خروج دام از قبل از سال 69 در این منطقه آغاز شده است.

در این سمینار شماری از کارشناسان منابع طبیعی استان شرکت داشتند.

کد مطلب 725746

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها