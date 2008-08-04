"تلالو" روی میز تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر مبنای فیلمنامه سلمانیان به تهیهکنندگی محسن علیاکبری با محوریت دفاع مقدس ساخته میشود و علی سلیمانی، علیرضا اسحاقی، علی بیغم، علی یعقوبزاده، اسماعیل سلطانیان و ناصر فروغ در آن بازی کردهاند.
فیلم 90 دقیقهای "تلالو" روایتگر بسیجی سادهدلی به نام مظفر است که در زمان جنگ در دل قلعهای که در تصرف دشمن است، کوزهای پر از سکههای طلا پیدا میکند. او بعد از جنگ سراغ سکهها میرود... به زودی آهنگساز این فیلم انتخاب میشود.
دیگر عوامل پروژه عبارتند از علیمحمد قلیزاده تصویربردار، حمید شهیری طراح صحنه و لباس، فریدون کشنفلاح طراح گریم، طهورا ابوالقاسمی مدیر تولید و سحر مصیبی مدیر برنامهریزی.
