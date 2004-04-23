شماري از عراقي ها در كربلا مجروح شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين درگيريها ساعت 12 به وقت محلي پيش ازنماز جمعه درشهر كربلا آغازشد كه درنتيجه آن شماري ازعراقيها مجروح شدند.

بنابراين گزارش، تبادل آتش ميان نيروهاي ائتلاف وشبه نظاميان طرفدارمقتدي صدر، نيم ساعت ادامه داشت اما پس ازاين درگيري طرفداران اين روحاني شيعه عراقي اعلام كردند: آنها مانع از تهاجم نيروهاي ائتلاف به دفترصدرشدند.

براساس آخرين اخباردريافتي، درحال حاضرنيروهاي ارتش المهدي دراطراف دفترمقتدي صدرموضع گرفته اند وبه شدت ازاين دفترمراقبت مي كنند.

شاهدان عيني هم گفتند: اين درگيريها درمقابل دفترمقتدي صدر دريك كيلومتري شهركربلا روي داد و تبادل آتش بين طرفين درگير پيش ازبرگزاري نمازجمعه صورت گرفت.

براساس اعلام ساكنان محلي ، در ابتدا مقراستانداري و مسجد المخيم دريك كيلومتري شهر كربلا مراكزاصلي تبادل آتش نيروهاي ائتلاف با " ارتش المهدي" بود.

ژنرال "رابرت استريج بلتسكي" سخنگوي نيروهاي لهستاني ازدرگيري نيروهايش با شبه نظاميان مقتدي صدراظهاربي اطلاعي كرد. درشهر كربلا اكنون علاوه بر نيروهاي لهستاني، نيروهاي بلغارستان و ليتواني مستقرشده اند.