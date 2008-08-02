به گزارش خبرنگار مهر در قم، سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: با رایزنیهای متعدد و پیگیریهای مستمر حدود دو سال است که کار ارزشمند ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) به مردم شریف استان قم واگذار شده است و همزمان با این مهم مراحل بررسی کارشناسی و دریافت اطلاعات جهت ساخت ضریح مطهر توسط کارشناسان متخصص و متعهد انجام شده است.
حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای افزود: با توجه به اشتیاق فراوان مردم به بازدید از این ضریح، سوم شعبان روز ولادت امام حسین(ع) برای این مهم اختصاص پیدا کرده است و در این روز فرخنده مراسم بازدید عمومی مردم به همراه مسئولان ارشد نظام، نمایندگان بیوت مراجع، مسئولان استانی و همچنین مقاماتی از مسئولان عتبات عالیات در محل ساخت این کارگاه واقع در ابتدای بلوار امین، مدرسه علمیه معصومیه برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام تکیهای در ادامه به برنامههای مذهبی فرهنگی جشن بزرگ میلاد اباعبدالله(ع) پرداخت و اظهار داشت: در این مراسم معنوی که دوشنبه 14 مردادماه از ساعت 19 و 30 دقیقه آغاز می شود برنامههای متعددی از جمله مدیحهسرایی، سخنرانی و... با پوشش مستقیم شبکههای مختلف صدا و سیما برگزار خواهد شد و در پایان مراسم نیز مشتاقان میتوانند از این ضریح مطهر بازدید کنند.
سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) ادامه داد: با توجه به اشتیاق مردم علاقمند و همچنین به مناسبت اعیاد شعبانیه شهروندان قمی میتوانند در روزهای 14 تا 17 مرداد ماه صبح و عصر از این ضریح مطهر بازدید کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به مشخصات و ویژگیهای ظاهری این ضریح مطهر و پوشش نقره و طلایی آن یادآور شد: مراحل ابتدایی ساخت ضریح جدید امام حسین(ع) در استان اصفهان انجام شده و به تدریج تمام مراحل اجرا و ساخت آن به استان قم منتقل شده است و عمده هزینهها و اعتبارات ساخت آن نیز توسط مردم نیکوکار و مشتاق قم تأمین شده است.
هم زمان با ولادت امام حسین(ع)؛
مردم قم از ضریح جدید حضرت ابا عبدالله(ع) بازدید میکنند
قم - خبرگزاری مهر: هم زمان با سوم شعبان، سالروز ولادت حضرت امام حسین(ع) مردم قم از ضریح جدید حرم حضرت اباعبدالله(ع) بازدید میکنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سخنگوی هیئت امنای ساخت ضریح مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: با رایزنیهای متعدد و پیگیریهای مستمر حدود دو سال است که کار ارزشمند ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) به مردم شریف استان قم واگذار شده است و همزمان با این مهم مراحل بررسی کارشناسی و دریافت اطلاعات جهت ساخت ضریح مطهر توسط کارشناسان متخصص و متعهد انجام شده است.
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