ارائه اساسنامه تجاری باشگاهها به بن همام / افزایش استانهای طرح آسیا ویژن

به گزارش خبرنگارمهر، درسفر اخیر علی کفاشیان و محمد منصورعظیم زاده رئیس فدراسیون و اموربین الملل فدراسیون فوتبال به مالزی و گفتگو با بن همام پل مونی رئیس و دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا، گزارش مشروحی از روند اجرایی تغییر نهایی اساسنامه باشگاهها و تبدیل آن به موسسات تجاری، به بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه و مقرر شد در سفر آتی بن همام به ایران که به منظورشرکت درمراسم اختتامیه بازیهای غرب آسیا انجام خواهد شد، ترجمه نهایی این مدارک درنشست مشترک روز 24 مردادماه از سوی سازمان لیگ به مقامات AFC ارائه شود.

با ارائه این مستندات ازسوی سازمان لیگ به مسئولان بلند پایه AFC گام مهمی درجهت کسب 4 سهمیه لیگ قهرمانان از سوی ایران برداشته خواهد شد .

براساس ضرب الاجل تعیین شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، سازمان لیگ برترفوتبال ایران تا 10 مهرماه فرصت دارد تا تغییرات لازم در اساسنامه باشگاههای لیگ برتر را ایجاد و مدارک و مستندات آن را به AFC ارائه کند.

در این نشست همچنین بن همام ضمن تقدیر ویژه از نقش فعال ایران درجهت رشد و توسعه آکادمی فوتبال، پیشنهاد علی کفاشیان مبنی بر راهبری و نظارت ایران در اجرای طرح آسیا ویژن درحوزه آسیا مورد استقبال قرارگرفت.

برهمین اساس پیشنهاد افزایش تعداد استانها تحت پوشش طرح آسیا ویژن به 4 استان نیز مطرح و مقرر شد پس از انجام بازدیدهای لازم و پیگیری مصوبات طرح آسیا ویژن در این زمینه تصمیم گیری شود.

در این نشست همچنین بن همام ضمن تقدیر ازعملکرد کمیته بانوان درگسترش فعالیت های آموزشی و دوره های مختلف آموزش داوری و مربیگری درحوزه بانوان، آمادگی AFC درجهت توسعه همکاریهای متقابل را مورد تاکید قرار داد.