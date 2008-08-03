مس کرمان به رده های بالای جدول لیگ برتر می اندیشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، یوسف آبادی شب گذشته در جمع خبرنگاران در خانه مطبوعات استان کرمان گفت: تیم صنعت مس کرمان با جذب بازیکنان تاثیر گذار یکی از تیمهای موفق در امر یارگیری بوده است و تنها به قرار گرفتن در رده های بالای جدول لیگ برتر می اندیشد.

وی با اشاره به حکم موقت خود تصریح کرد: وظیفه ما حفظ باشگاه در حالت قبلی است و در حال حاضر هیچ برنامه بلند مدتی تا مشخص شدن وضعیت نهایی مدیریت تیم انجام نمی دهیم.

کلیه قراردادهای بازیکنان با نظارت دقیق بسته شد

سرپرست صنعت مس کرمان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه می دانستیم در فصل جدید و با توجه به روند رو به رشد صنعت مس کرمان برخی از افراد مغرض قصد کشاندن مس به مسائل حاشیه ای را دارند کلیه بحثهای مالی و قراردادی بازیکنان با نظارت کامل و شخصی بنده انجام شد و کادر فنی و به خصوص مظلومی فقط بازیکنان مورد نظر خود را به صورت اولویت بندی انجام شده به باشگاه معرفی کرد.

وی بیان داشت: تیم صنعت مس کرمان در فصل جاری توانسته است بازیکنان بزرگی را جذب کند و طبق نظر کارشناسان یکی از موفقترین تیمها از نظر جذب بازیکن بوده است.

یوسف آبادی اضافه کرد: روند تمرینات و اردوهای تدارکاتی نیز با جدیت از خرداد ماه سال جاری آغاز شده و برای آماده سازی تیم فشار زیادی به بازیکنان وارد شده به طوری که در مواردی و در یک مقطع اردو یکی از بازیکنان هشت کیلو وزن کم کرد.

وی با اشاره به اهمیت حضور پرویز مظلومی در صنعت مس کرمان گفت: پرویز مظلومی یکی از بهترین مربیان لیگ برتر در فصل گذشته بود و بسیاری از تیمها نیز خواستار حضور وی در تیم خود بودند اما وی با توجه به امکانات صنعت مس و شرایط تیم به صنعت مس کرمان پیوست.

جدایی مظلومی از مس زاییده فکر برخی سودجویان بود

یوسف آبادی با رد شایعات نسبت به جدایی مظلومی از صنعت مس کرمان گفت: برخی افراد حاشیه ساز در موارد مختلف از جمله حضور آشوبی و صادقی در صنعت مس و تغییر مدیریت تیم اقدام به ایجاد حواشی در تیم کردند که خوشبختانه باتدبیر لازم کلیه این اقدامات بی ثمر ماند و در روزهای اخیر نیز بحث جدا شدن مظلومی از مجموعه صنعت مس را مطرح کردند که شایعه و زاییده فکر برخی افراد سود جو بود.

وی گفت: کلیه قراردادهای صنعت مس با بازیکنان قانونی بسته شده و هیچ دلالی نتوانست در قراردادهای بازیکنان مس دخالت کند و همین مسئله نیز سبب حاشیه سازی برخی افراد است.