پاکستان مستعمره آمریکا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان، نواز شریف که روز جمعه سخنرانی می کرد، همچنین اعلام کرد که کشورش با بدترین بحران در تاریخ خود روبروست و سایه پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور به زودی از افق سیاسی کشور محو خواهد شد.

وی گفت که کشورش در این برهه حساس نیاز به همکاری مردمی دارد.

رئیس حزب مسلم لیگ-شاخه نواز گفت که مردم پاکستان عشق و محبت خود را به حزبش نشان داده اند و وی نیز به این ابراز علاقه و محبت افتخار می کند.

وی با اعلام اینکه کشور بر بحران آرد غلبه کرده، بر مبارزه با چالش های در پیش روی کشور از جمله کمبود برق و تورم تاکید و اعلام داشت که این بحرانها به زودی کنترل خواهند شد.

نواز شریف همچنین افزود:"ما نمی توانیم دولت را به سبب افزایش تورم، سرزنش کنیم".