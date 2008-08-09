پیش بینی انحراف 30 درصدی بنگاههای زود بازده در دنیا

سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر طراحی نظارت سیستماتیک بر بنگاههای زود بازده را برای کاهش مشکلات آنها موثر خواند و گفت: بنگاههای زود بازده با معرفی طرح از 320 دستگاه و سازمان در کشور انجام می شود به نحوی که با حجم بالای کار در شهرستانها و استانهای کشور پیش آمدن مشکلات احتمالی اجتناب ناپذیر است.

وزیر کار و امور اجتماعی انحراف 3 تا 5 درصدی در طرح بنگاه های زود بازده را امری طبیعی خواند و اظهار داشت: برای بنگاه های زود بازده در دنیا تا 30 درصد انحراف پیش بینی شده که شامل خطا در اجرا و خطا در پایداری است.

جهرمی نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی را از سایر گروهها بیشتر اعلام و تصریح کرد: با وجود کمبود نیروی متخصص در بنگاهها و دستگاهها نبود شبکه مناسب برای کاریابی، عدم هماهنگی بین آموزش و نیازهای اجتماعی و بازار کار در آموزش عالی، آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای، فقدان مهارت و کارورزی نیروهای متخصص و فنی در فارغ التحصیلان باعث می شود آنها نتوانند جذب بازار کار شوند.

وی نبود سیستم کارورزی و بالا بودن توقع نیروهای متخصص در تصدی شغل را از دیگر موانع کمبود نیروی کار متخصص ذکر کرد و بیان داشت: این موارد مشکلات کلیدی اشتغال و وجود نرخ بیکاری در جامعه است.