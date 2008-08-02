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۱۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۰

حسینی:

وزارت علوم برای اساتید بازنشسته 10 واحد تدریسی درنظر گرفته است

وزارت علوم برای اساتید بازنشسته 10 واحد تدریسی درنظر گرفته است

قائم مقام وزیر علوم با اشاره به موضوع بازنشستگی اساتید دانشگاهها گفت: وزارت علوم در کنار جوانان تازه نفس به خدمات پیشکسوتان نیز نیاز دارد و تنها وزارتخانه‌ایست که برای اساتید بازنشسته 10 واحد تدریسی در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد حسینی امروز در مراسم معارفه روسای  دانشگاههای بوعلی سینا، صنعتی و پیام نور همدان با بیان اینکه تغییر و جابجایی امری طبیعی برای روی کار آمدن نیروهای تازه نفس و با انگیزه است، گفت: اگر مدیری دچار روزمرگی شود نمی تواند به صورت مفید عمل کند. از سوی دیگر مدیریت در دنیای کنونی امری زمان دار است.

قائم مقام وزیر علوم افزود: وزارت علوم در ایجاد رشته‌های میان رشته‌ای مانند رشته نهج البلاغه گامهای خوبی برداشته است و این امر نشان می دهد که رسیدن به جایگاه برتر علمی خاورمیانه دست یافتنی است.

وی دانشگاه پیام نور را ابردانشگاه دولتی عنوان کرد و گفت: مهر ماه امسال تعداد دانشجویان این دانشگاه از مرز یک میلیون نفر می گذرد.

قائم مقام وزیر علوم افزود: دانشگاه پیام نور برای اینکه درگیر ساخت و ساز فضای فیزیکی نباشد، آموزش مجازی را در پیش گرفته و در حال حاضر در 55 نقطه جهان آموزشهای خود را ارائه می‌کند.

حسینی گفت: در کنار فضای علمی باید فضای فرهنگی و سیاسی در دانشگاهها وجود داشته باشد و دانشجویان دارای بینش سیاسی باشند.

جلسه معارفه وتودیع روسای  دانشگاههای بوعلی سینا، صنعتی و پیام نور همدان امروز با حضورقائم  مقام وزیر علوم، استاندار همدان و جمعی از اساتید دانشگاه برگزارشد.

کد مطلب 725914

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