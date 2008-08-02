وزارت علوم برای اساتید بازنشسته 10 واحد تدریسی درنظر گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد حسینی امروز در مراسم معارفه روسای دانشگاههای بوعلی سینا، صنعتی و پیام نور همدان با بیان اینکه تغییر و جابجایی امری طبیعی برای روی کار آمدن نیروهای تازه نفس و با انگیزه است، گفت: اگر مدیری دچار روزمرگی شود نمی تواند به صورت مفید عمل کند. از سوی دیگر مدیریت در دنیای کنونی امری زمان دار است.

قائم مقام وزیر علوم افزود: وزارت علوم در ایجاد رشته‌های میان رشته‌ای مانند رشته نهج البلاغه گامهای خوبی برداشته است و این امر نشان می دهد که رسیدن به جایگاه برتر علمی خاورمیانه دست یافتنی است.

وی دانشگاه پیام نور را ابردانشگاه دولتی عنوان کرد و گفت: مهر ماه امسال تعداد دانشجویان این دانشگاه از مرز یک میلیون نفر می گذرد.

قائم مقام وزیر علوم افزود: دانشگاه پیام نور برای اینکه درگیر ساخت و ساز فضای فیزیکی نباشد، آموزش مجازی را در پیش گرفته و در حال حاضر در 55 نقطه جهان آموزشهای خود را ارائه می‌کند.

حسینی گفت: در کنار فضای علمی باید فضای فرهنگی و سیاسی در دانشگاهها وجود داشته باشد و دانشجویان دارای بینش سیاسی باشند.

جلسه معارفه وتودیع روسای دانشگاههای بوعلی سینا، صنعتی و پیام نور همدان امروز با حضورقائم مقام وزیر علوم، استاندار همدان و جمعی از اساتید دانشگاه برگزارشد.