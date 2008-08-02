احزاب هند خواستار توقف رزمایش مشترک نظامی با آمریکا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گوتا داس" سخنگوی حزب کمونیست مارکسیست در ایالت تریپورا روز شنبه به خبرنگاران گفت: این حزب مخالف هرگونه رزمایش نظامی مشترک هند و با آمریکای امپریالیست است.

وی با بیان اینکه سربازان آمریکایی به علت نقش خود در عراق در مناطق مختلف جهان با محکومیت روبرو هستند، افزود: دولت هند نباید با آمریکایی ها رزمایش مشترک انجام دهد.

سربازان آمریکایی و هندی از امروز رزمایش ضد شورش در ایالت "میزورام" در شمال شرق هند را آغاز کردند.

این درحالی است که در پی انعقاد قرارداد هسته ای آمریکا و هند برای دریافت فناوری های هسته ای از واشنگتن، احزاب هندی واکنش های بسیار شدیدی نسبت به آن نشان دادند.

این احزاب انعقاد این قرارداد را که روز گذشته با موافقت شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی یکی از شرایط آن فراهم شد، به عنوان حضور و دخالت آمریکایی ها در منافع هندوستان در نظر دارند و به شدت با ادامه این قرارداد مخالف هستند.