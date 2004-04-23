قضاوت داوران ايراني دررقابتهاي تكواندو قهرماني آسيا و اقيانوسيه

به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي تكواندوقهرماني آسيا واقيانوسيه اواخرماه جاري دركره جنوبي برگزارخواهد شد وازسوي فدراسيون تكواندو2 تن ازداوران بين المللي ايران جهت قضاوت دراين مسابقات معرفي شدند. قراراست يدالله رضواني ومحمدامين نامجودر مسابقات آسيايي كره قضاوت خواهند كرد.
پيش ازاين جمشيد سهرابي ازسوي كنفدراسيون تكواندوآسيا براي اين مسابقات انتخاب شده بود كه بدليل درگيري وي با كلاسهاي آموزشي انتخابي المپيك، رضواني ونامجوجايگزين وي شدند. همچنين حسين نظري ومهدي كاشانيان رييس ودبيركميته داوران فدراسيون تكواندوي كشورمان درمسابقات قهرمان دانشجويان جهان قضاوت خواهند كرد.
لازم به يادآوري است: براي قضاوت درمسابقات نوجوانان جهان، فدراسيون تكواندوحسين جديدي، داود فلاح، ناصر باقري، محمدعلي كارجويان ومحمدرضالاريجاني را به فدراسيون جهاني معرفي كرده است كه قراراست يك يا دونفرانتخاب شوند.
2 تن ازداوران بين المللي تكواندو ايران دررقابتهاي قهرماني آسياواقيانوسيه قضاوت ميكنند.
به گزارش خبرنگار" مهر" رقابتهاي تكواندوقهرماني آسيا واقيانوسيه اواخرماه جاري دركره جنوبي برگزارخواهد شد وازسوي فدراسيون تكواندو2 تن ازداوران بين المللي ايران جهت قضاوت دراين مسابقات معرفي شدند. قراراست يدالله رضواني ومحمدامين نامجودر مسابقات آسيايي كره قضاوت خواهند كرد.
نظر شما