تاکید فدراسیون در برخورد با باشگاههای خاطی / برنامه نهایی نیکولیج برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که بدنبال کارشکنی 6 باشگاه لیگ برتری سپاهان و ذوب آهن اصفهان، سایپا تهران، برق شیراز و پگاه گیلان درامتناع از حضور بازیکنان خود در تمرینات تیم فوتبال جوانان برگزارشد ، نناد نیکولیچ ضمن ابراز نگرانی از روند برپایی اردوی تیم جوانان در فاصله سه ماه تا آغاز مسابقات قهرمانی آسیا از رئیس فدراسیون فوتبال خواست تا در این زمینه به تصمیم گیری جدی بپردازد.

نیکولیچ در این جلسه اظهار داشت: تیم جوانان گذشته را از دست داده ولی باید برای آینده به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوانیم زمان های از دست رفته را جبران کنیم.

وی اظهار داشت: رفتار باشگاهها نسبت به تیم ملی به هیچ وجه شایسته نیست و فدراسیون فوتبال باید در این زمینه بطور جدی وارد عمل شود و با باشگاههایی که در برنامه آماده سازی تیم کارشکنی می کنند ، برخورد کند.

دراین نشست که مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ، جلال چراغپور ناظر ویژه کمیته ملی المپیک و سعید تقی پور مسئول هماهنگی تیم فوتبال جوانان نیز حضور داشتند، علی کفاشیان با بیان اینکه برنامه های آماده سازی تیم جوانان را بطور ویژه پیگیری خواهد کرد ، قول مساعد داد با باشگاههای خاطی بطورجدی برخورد خواهد شد و در صورت تکرار امتناع باشگاهها از در اختیار قراردادن بازیکنان خود با آنها برخورد انضباطی می شود.

دراین نشست همچنین نیکولیچ سرمربی تیم های جوانان و امید کشورمان برنامه های آماده سازی خود برای این تیم تا پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را ارائه کرد و مقرر شد پس از مطرح شدن این برنامه ها در کمیته تیم های ملی به مورد اجرا درآید.

مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی طی روزهای 31 اکتبر تا 14 نوامبر(10 لغایت 24 آبان) در دو شهر"دمام" و"الخویار"عربستان برگزار می شود و چهار تیم برتر این رقابت ها به مسابقات جام جهانی زیر 20 سال که سال 2009 در کشور مصر برگزار می شود ، صعود خواهند کرد.

تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه اول مسابقات قهرمانی آسیا با تیم های ژاپن، عربستان و یمن همگروه است.