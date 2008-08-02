برنامه رقابت های زیر 19 سال آسیا اعلام شد / عربستان نخستین حریف جوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی جوانان آسیا، زیر 19 سال، از تاریخ 10 لغایت 24 آبانماه در عربستان برگزار می شود که 4 تیم برتر این مسابقه ها بصورت مستقیم راهی جام جهانی جوانان می شوند. برپایه این گزارش، طبق اعلام AFC برنامه این مسابقه ها به شرح زیر است:

مرحله گروهی:

جمعه 10/8/87

گروه A:

* ژاپن- یمن، ساعت 15:00، شهردمام

* عربستان- ایران، ساعت 17:30، شهر دمام

گروه B:

* کره جنوبی - سوریه، ساعت 15:00، شهر الخبر

* عراق- امارات، جمعه 10/8/87، شهر الخبر

شنبه 11/8/87

گروه C:

* کره شمالی - لبنان، ساعت 15:00 شهر دمام

* چین– تاجیکستان، ساعت 17:30، شهر دمام

گروه D:

* اردن- ازبکستان، ساعت 15:00، شهر الخبر

* استرالیا- تایلند، ساعت 17:30، شهر الخبر

یکشنبه 12/8/87

گروه A:

* یمن– عربستان، ساعت 15:00، شهر دمام

* ایران- ژاپن، ساعت 17:30 شهر دمام

گروه B:

* سوریه – عراق، ساعت 15:00، شهر الخبر

* امارات- کره جنوبی، ساعت 17:30، شهر الخبر

دوشنبه 13/8/87

گروه C:

* لبنان- چین، ساعت 15:00، شهر دمام

* تاجیکستان - کره شمالی، ساعت 17:30، شهر دمام

گروه D:

* ازبکستان- استرالیا، ساعت 15:00، شهر الخبر

* تایلند- اردن، ساعت 17:30، شهر الخبر

سه شنبه 14/8/87

گروه A:

* ژاپن-عربستان، ساعت:15:00 شهر دمام

* ایران- یمن، ساعت 15:00، شهر الخبر

گروه B:

* کره جنوبی-عراق، ساعت:17:30، شهر دمام

* سوریه - امارات، ساعت:17:30، شهر الخبر

چهارشنبه 15/8/87

گروه C:

* کره شمالی – چین، ساعت15:00، شهر دمام

* تاجیکستان- لبنان ساعت15:00، شهر الخبر

گروه D:

* اردن – استرالیا، ساعت:17:30، شهر دمام

* تایلند-ازبکستان، ساعت:17:30، شهر الخبر

مرحله یک چهارم نهایی:

شنبه 18 آبانماه

25- تیم نخست گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت:15:00 شهر دمام

26- تیم دوم گروه B – تیم نخست گروه A، ساعت 18:00 شهر دمام

27- تیم نخست گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت 15:00 شهر الخبر

28- تیم دوم گروه D – تیم نخست گروه C، ساعت18:00 شهر الخبر

مرحله نیمه نهایی:

21 آبانماه :

29- برنده دیدار 25 – برنده دیدار 26، ساعت 15:00، شهر دمام

30- برنده دیدار 27- برنده دیدار 28، ساعت 18:00، شهر دمام

دیدار نهایی:

24 آبانماه :

برنده دیدار 29 – برنده دیدار30، ساعت 18:30، شهر دمام