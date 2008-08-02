  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۴۵

برنامه رقابت های زیر 19 سال آسیا اعلام شد / عربستان نخستین حریف جوانان ایران

برنامه رقابت های زیر 19 سال آسیا اعلام شد / عربستان نخستین حریف جوانان ایران

کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه رقابت های قهرمانی زیر 19 سال آسیا (تیم های جوانان) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی جوانان آسیا، زیر 19 سال، از تاریخ 10 لغایت 24 آبانماه در عربستان برگزار می شود که 4 تیم برتر این مسابقه ها بصورت مستقیم راهی جام جهانی جوانان می شوند. برپایه این گزارش، طبق اعلام AFC برنامه این مسابقه ها به شرح زیر است:

مرحله گروهی:
جمعه 10/8/87
گروه A:
* ژاپن- یمن، ساعت 15:00، شهردمام
* عربستان- ایران، ساعت 17:30، شهر دمام
گروه B:
* کره جنوبی - سوریه، ساعت 15:00، شهر الخبر
* عراق- امارات، جمعه 10/8/87، شهر الخبر
شنبه 11/8/87
گروه C:
* کره شمالی - لبنان، ساعت 15:00 شهر دمام
* چین– تاجیکستان، ساعت 17:30، شهر دمام
گروه D:
* اردن- ازبکستان، ساعت 15:00، شهر الخبر
* استرالیا- تایلند، ساعت 17:30، شهر الخبر
یکشنبه 12/8/87
گروه A:
* یمن– عربستان، ساعت 15:00، شهر دمام
* ایران- ژاپن، ساعت 17:30 شهر دمام
گروه B:
* سوریه – عراق، ساعت 15:00، شهر الخبر
* امارات- کره جنوبی، ساعت 17:30، شهر الخبر
دوشنبه 13/8/87
گروه C:
* لبنان- چین، ساعت 15:00، شهر دمام
* تاجیکستان - کره شمالی، ساعت 17:30، شهر دمام
گروه D:
* ازبکستان- استرالیا، ساعت 15:00، شهر الخبر
* تایلند- اردن، ساعت 17:30، شهر الخبر
سه شنبه 14/8/87
گروه A:
* ژاپن-عربستان، ساعت:15:00 شهر دمام
* ایران- یمن، ساعت 15:00، شهر الخبر
گروه B:
* کره جنوبی-عراق، ساعت:17:30، شهر دمام
* سوریه - امارات، ساعت:17:30، شهر الخبر
چهارشنبه 15/8/87
گروه C:
* کره شمالی – چین، ساعت15:00، شهر دمام
* تاجیکستان- لبنان ساعت15:00، شهر الخبر
گروه D:
* اردن – استرالیا، ساعت:17:30، شهر دمام
* تایلند-ازبکستان، ساعت:17:30، شهر الخبر

مرحله یک چهارم نهایی:
شنبه 18 آبانماه
25- تیم نخست گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت:15:00 شهر دمام
26- تیم دوم گروه B – تیم نخست گروه A، ساعت 18:00 شهر دمام
27- تیم نخست گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت 15:00 شهر الخبر
28- تیم دوم گروه D – تیم نخست گروه C، ساعت18:00 شهر الخبر

مرحله نیمه نهایی:
21 آبانماه :
29- برنده دیدار 25 – برنده دیدار 26،  ساعت 15:00، شهر دمام
30- برنده دیدار 27- برنده دیدار 28، ساعت 18:00، شهر دمام

دیدار نهایی:
24 آبانماه : 
برنده دیدار 29 – برنده دیدار30،  ساعت 18:30، شهر دمام

کد مطلب 725950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها