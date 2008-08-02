برنامه رقابت های زیر 19 سال آسیا اعلام شد / عربستان نخستین حریف جوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های قهرمانی جوانان آسیا، زیر 19 سال، از تاریخ 10 لغایت 24 آبانماه در عربستان برگزار می شود که 4 تیم برتر این مسابقه ها بصورت مستقیم راهی جام جهانی جوانان می شوند. برپایه این گزارش، طبق اعلام AFC برنامه این مسابقه ها به شرح زیر است:
مرحله گروهی:
جمعه 10/8/87
گروه A:
* ژاپن- یمن، ساعت 15:00، شهردمام
* عربستان- ایران، ساعت 17:30، شهر دمام
گروه B:
* کره جنوبی - سوریه، ساعت 15:00، شهر الخبر
* عراق- امارات، جمعه 10/8/87، شهر الخبر
شنبه 11/8/87
گروه C:
* کره شمالی - لبنان، ساعت 15:00 شهر دمام
* چین– تاجیکستان، ساعت 17:30، شهر دمام
گروه D:
* اردن- ازبکستان، ساعت 15:00، شهر الخبر
* استرالیا- تایلند، ساعت 17:30، شهر الخبر
یکشنبه 12/8/87
گروه A:
* یمن– عربستان، ساعت 15:00، شهر دمام
* ایران- ژاپن، ساعت 17:30 شهر دمام
گروه B:
* سوریه – عراق، ساعت 15:00، شهر الخبر
* امارات- کره جنوبی، ساعت 17:30، شهر الخبر
دوشنبه 13/8/87
گروه C:
* لبنان- چین، ساعت 15:00، شهر دمام
* تاجیکستان - کره شمالی، ساعت 17:30، شهر دمام
گروه D:
* ازبکستان- استرالیا، ساعت 15:00، شهر الخبر
* تایلند- اردن، ساعت 17:30، شهر الخبر
سه شنبه 14/8/87
گروه A:
* ژاپن-عربستان، ساعت:15:00 شهر دمام
* ایران- یمن، ساعت 15:00، شهر الخبر
گروه B:
* کره جنوبی-عراق، ساعت:17:30، شهر دمام
* سوریه - امارات، ساعت:17:30، شهر الخبر
چهارشنبه 15/8/87
گروه C:
* کره شمالی – چین، ساعت15:00، شهر دمام
* تاجیکستان- لبنان ساعت15:00، شهر الخبر
گروه D:
* اردن – استرالیا، ساعت:17:30، شهر دمام
* تایلند-ازبکستان، ساعت:17:30، شهر الخبر
مرحله یک چهارم نهایی:
شنبه 18 آبانماه
25- تیم نخست گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت:15:00 شهر دمام
26- تیم دوم گروه B – تیم نخست گروه A، ساعت 18:00 شهر دمام
27- تیم نخست گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت 15:00 شهر الخبر
28- تیم دوم گروه D – تیم نخست گروه C، ساعت18:00 شهر الخبر
مرحله نیمه نهایی:
21 آبانماه :
29- برنده دیدار 25 – برنده دیدار 26، ساعت 15:00، شهر دمام
30- برنده دیدار 27- برنده دیدار 28، ساعت 18:00، شهر دمام
دیدار نهایی:
24 آبانماه :
برنده دیدار 29 – برنده دیدار30، ساعت 18:30، شهر دمام
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