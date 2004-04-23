دانشجويان بايد به دنبال فردي عدالت خواه براي رياست جمهوري آينده باشند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" وي در نشست دبيران جنبش دانشجويي اعتدال اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد براي انتخابات رياست جمهوري كار شود ، خاطرنشان كرد : بايد براي مردم تبيين كنيم چه كسي مي تواند رئيس جمهوري باشد و نقش تشكل هاي دانشجويي در اين خصوص كليدي است.

مديرمسئول روزنامه سياست روز نقش رئيس جمهور در كشور را كليدي خواند و گفت: اگر رئيس جمهوري اهل ساده زيستي و به دور از تجملات باشد به تبع افرادي را بر مي گزيند كه به اين رويه گرايش داشته باشند .

يوسف پور گفت : در ده سال اول انقلاب جريان عدالت خواهي نسبتا خوب بود ، اين جريان در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني تغيير كرد و قانون شكني به امري عادي تبديل شد و بالاخره در دوران آقاي خاتمي اين مشكلات افزايش بيشتري يافت.

وي با اشاره به اختلافات موجود گروههاي اصلاح طلب از تقسيم آنان به دوگروه خبر داد و اظهار داشت : عده اي از اصلاح طلبان به گروههايي نظير نهضت آزادي ملحق مي شوند اما گروههايي نظير مجمع روحانيون مبارز با تجديدنظرهايي در ديدگاههاي خود در صحنه باقي مي مانند.

يوسف با اشاره به جلسه اخير اعضاي مجمع روحانيون مبارز با مقام معظم رهبري گفت: اين جلسه نيز نشان از آن دارد كه مجمع روحانيون قصد دارد در گروههاي داخل نظام باقي بماند و بتواند رهبري جناح چپ را بر عهده بگيرد كه در اين صورت است كه مي تواند موفق باشد.

يوسف به اشاره به ادعاي بهزاد نبوي درباره فعاليت آنان در چارچوب قانون اساسي اظهار داشت: عجيب است كه پيش از اين اعلام مي كردند در چارچوب اين قانون اساسي نمي توان فعاليت منطقي داشت.

دبيركل انجمن روزنامه نگاران مسلمان خاطرنشان كرد: جنبش دانشجويي و دانشجو بايد به دنبال تحول آفريني باشد زيرا بسيار تاثيرگذار است.

وي ادامه داد عدالت خواهي زباني مشترك در بين مردم و گروهها است و اگر دانشجويان اين زبان مشترك را مهم تلقي كنند مي توانند در راستاي رضايت مردم گام بردارند.

وي با اشاره به ضعف جنبش هاي دانشجويي امروز در عدالت خواهي گفت: اگر همه‌ دانشجويان در اعتراض به مفاسد اقتصادي به دستگاه قضايي فشار بياورند اين دستگاه مجاب به تحرك بيشتري در اين خصوص خواهد شد.

دبير انجمن روزنامه نگاران مسلمان تاكيد كرد : برخي از تشكل هاي دانشجويي امروز دچار استحاله فكري شده و از دور خارج شده اند و برخي نيز بسيار محافظه كار هستند.

مدير مسوول روزنامه سياست روز با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري نقاط را به خوبي شناسايي و هدف قرارمي دهند اما پياده نظام ايشان يعني مسئولان به درستي عمل نمي‌كنند، گفت: دانشجويان با مطبوعات در اين خصوص همكاري مطلوب داشته باشند تا شاهد تحولي در اين مساله مهم باشيم.