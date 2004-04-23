تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان به ايران بازگشت

به گزارش خبرنگار "مهر" اعضاء تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان كه چهارشنبه شب درقطربه مصاف تيم فوتبال القطررفتند پس از كسب نتيجه مساوي بدون گل برابراين تيم ساعت 11 صبح امروزاز طريق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شدند.

ذوبي ها كه بايد روز يكشنبه دررقابتهاي ليگ برتر به مصاف پرسپوليس بروند درتهران خواهند ماند و دراين مدت يك جلسه تمريني را برگزارخواهند كرد. تيم فوتبال ذوب آهن درحال حاضر درصدرگروه اول رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا قراردارد و بايد درآخرين ديدار خود روز 16 ارديبهشت ماه به مصاف تيم فوتبال پاختاكور ازبكستان برود.