تشکیل یگان بسیج صیادی برای مقابله با صید غیرمجاز ضروری است

حسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای حفاظت از ذخایر آبزی تشکیل بسیج صیادی جهت جلوگیری از صید غیرمجاز امری ضروری است.

وی اظهار داشت: مقابله همه جانبه با صیدغیرمجاز و حفظ ذخایر آبزیان از مهمترین اهداف تشکیل بسیج صیادی است.

وی خاطرنشان کرد: درصدیم تا صیادان را در امر حفاظت از منابع آبزی که منافع آنها را تامین می کند، سهیم کنیم و مشارکت دهیم.

به گفته رستمی، نیاز است تا صیادان در این زمینه همکاری پررنگتر و فعالتری داشته باشند و دراین راستا از پیشنهادات آنها استفاده می کنیم.

مدیرکل شیلات گلستان ادامه داد: برای ازبین بردن و کاهش صید غیرمجاز تفکر و خردجمعی در کنار عمل نتیجه مطلوبتری خواهد داشت و در این زمینه از هر نوع طرح و همکاری استقبال می شود.

وی افزود: در جلسه مشترک با نمایندگان اتحادیه صیادان پره از آنها خواسته شد تا راهکارهای پشنهادی خود را برای مقابله با صید غیرمجاز به معاونت صید و صیادی شیلات ارائه دهند.

طبق آمار یک هزار و 393 صیاد در قالب 20 شرکت تعاونی صیادی پره در استان گلستان فعالیت دارند و نیروهای یگان حفاظت شیلات گلستان در سال جاری بیش از 30 هزار رشته دام صیادی غیرمجاز را در این استان کشف و ضبط کرده است.