عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- یک عضو فدراسیون دانشمندان آمریکا می گوید این تشکل معاهده هسته ای هند و آمریکا را تهدیدی برای پیمان منع گسترش سلاح هسته ای (ان پی تی) می داند.

-تاکید مجدد سلطانیه: همکاری هسته ای هند و آمریکا را مغایر با پیمان منع گسترش سلاح هسته ای و نمونه ای از برخورد دو گانه این کشور است.

- منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در پانزدهمین اجلاس کشورهای عضو اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا موسوم به "سارک" که روز گذشته در کلمبو پایتخت سری لانکا برگزار شد با اشاره به اینکه کشورهای این اتحادیه از طریق افغانستان و پاکستان به ایران متصل هستند افزود: جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه مبادلات و همکاری های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای عضو این اتحادیه است.

- روسیه حضور خود در کوبا و آمریکای لاتین را احیا می کند.

- یک مقام ناشناس آمریکایی از وجود اختلاف در دولت بوش برای اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران خبر می دهد.

- هند اعلام کرد که پاکستان به بمب گذری درسفارت آن کشور در کابل رسیدگی خواهد کرد.

- رئیس پلیس کرکوک از ترور جان سالم بدر برد و بمب گذاری در کرکو ک نیز دو سرباز عراقی کشت.

- گاردین: نیروهای انگلیسی یک فرمانده شبه نظامیان عراقی را مجبور به گوش دادن به فیلم های غیراخلاقی و مستهجن می کردند.

- یک نماینده پارلمان کرد عراقی: پیشمرگ ها از نیرهای عراقی حمایت می کنند.

- حمایت دولت لبنان از حق مقاومت در صحنه سیاسی این کشور

- روشنفکران افغانی از آمریکا خواستند تا شکست را در این کشور بپذیرد.

- سازمان های غیر دولتی در افغانستان افزایش خشونت ها را تهدیدی برای کمک رسانی خود می دانند.

- تا سال 2020 بودجه نظامی چین می تواند به 360 میلیارد دلار برسد.

- بمب گذاری یک صلحبان را در سومالی به کام مرگ فرستاد.