فشار واشنگتن بر اسلام آباد برای کنترل سرویسهای اطلاعاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، پس از انتشار خبرهایی مبنی بر دست داشتن سرویس اطلاعات داخلی پاکستان ( ISI ) در بمب گذاری سفارت هند در افغانستان، واشنگتن فشارهای زیادی را بر اسلام آباد وارد می کند تا دستگاههای اطلاعاتی پاکستان تحت نفوذ دولت این کشور فعالیت کنند.

این روز نامه در ادامه با اشاره به ملاقات نخست وزیرپاکستان با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن در هفته گذشته، نوشت : در جریان این دیدار مقامات آمریکایی خواستار افزایش کنترل اسلام آباد بر سرویس اطلاعات داخلی پاکستان شدند.

بر اساس این گزارش، فشارهای واشنگتن بر اسلام آباد انعکاسی است از نگرانی ویژه وزارت امور خارجه، وزارت دفاع ( پنتاگون ) و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) درباره فعالیت سرویس اطلاعات داخلی آمریکا که واشنگتن معتقد است این سرویس با شبه نظامیان پاکستانی در ارتباط بوده و به اعتقاد مقامات آمریکایی حمایت ISI از شبه نظامیان پاکستان در سالهای اخیرافزایش یافته است.

بر همین اساس، مقامات آمریکایی اعلام کرده اند که مدارکی از دخالت سرویس اطلاعات داخلی پاکستان در بمب گذاری سفارت هند در کابل در تاریخ 7 جولای در دست دارند اما "حسین حقانی" سفیر پاکستان در واشنگتن اعلام کرده که آمریکا هنوز هیچ مدرکی را در این رابطه ارائه نکرده است.

به گزارش مهر، آمریکا در ماههای گذشته با تکیه بر خبرهایی مبنی بر حضور شبه نظامیان، طالبان و القاعده در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان و همین طور مناطق قبیله نشین پاکستان بهانه ای برای حمله به نقاط مختلف پاکستان در دست داشت و به نظر می رسد هم اکنون با این بهانه جدید در نظر دارد حضور خود در پاکستان را پررنگ تر از قبل کند.



