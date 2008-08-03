شرایط سرمایه گذاری در استان ایلام فراهم شده است

شاپور پولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: نمایندگان مردم استان ایلام در مجلس برای توسعه صنعت و معدن و رفع موانع موجود تلاش خواهند کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه 14 طرح صنعتی و معدنی در استان ایلام، در قالب طرح آمایش صنعتی کشور اجرا خواهد شد شرایط لازم برای سرمایه گذاری در طرحهای استان ایلام برای سرمایه گذاران با توجه به پتانسیلهای این استان فراهم شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه سرمایه گذارن در این استان مورد حمایت نمایندگان استان ایلام در مجلس نیز قرار می گیرند، خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین سیاستهای مجلس هشتم تلاش برای رفع مشکلات مردم به خصوص در زمینه بیکاری و ایجاد اشتغال خواهد بود.

پولادی بیان داشت: بالابردن بهره وری نیروی کار و تولید کالاهای با کیفیت در بخش صنعت نیاز به آموزش نیروهای متخصص و ماهر استان ایلام دارد.

نماینده مردم استان ایلام در مجلس یادآور شد: طرح توسعه سیمان ایلام، پیشرفت 45 درصدی سیمان دهلران و اخذء مجوز کارخانه سیمانهای مهران، بدره و آبدانان این استان را به قطب سیمان کشور تبدیل خواهد کرد.