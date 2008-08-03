10 هزار جلد قرآن به مساجد استان مرکزی هدیه شد

حجت الاسلام احمد رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 10 هزار جلد قرآن کریم از سوی این اداره کل به مساجد، مراکز قرآنی، حسینیه‌ها، هیات‌های مذهبی، جلسات و خانه‌های قرآن روستایی اهداء شده است.

وی با بیان اینکه توزیع این تعداد قرآن‌ کریم به صورت اهدایی و یارانه‌ای بوده، افزود: در نیمه اول سال جاری مبلغ 700 میلیون ریال برای فعالیت‌های قرآنی دارالقرآن کریم استان مرکزی اختصاص یافته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از 600 کلاس قرآن کریم در شش ماهه نخست سال جاری در استان تشکیل شود.

وی پرداخت 300 میلیون ریال به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه به شش مرکز قرآنی مردمی با هماهنگی صندوق مهر امام‌رضا (ع) در استان مرکزی را از دیگر فعالیتهای قرآنی این اداره کل عنوان کرد.

حجت الاسلام رضاییان گفت: این اداره کل در بخش فعالیتهای قرآنی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

