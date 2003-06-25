نشست اتحاديه اروپا و آمريكا برگزارمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري فرانسه اين در حالي است كه برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا برسر مسئله جنگ عراق با آمريكا اختلاف دارند.گفته مي شود اين كشورها قصد دارند در نشست امروز واشنكتن اختلافات گذشته خود با آمريكا حل و فصل كنند .

جرج بوش رئيس جمهور و ديك چني معاون وي ازطرف آمريكا و رومانو پرودي رئيس كميته عالي اتحاديه اروپا و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اين اتحاديه از سوي اتحاديه اروپايي در اين نشست شركت مي كنند .

مباحث مورد بحث در اين نشست مسئله خاورميانه ، عراق ، ايران و مبارزه با تروريسم اعلام شده است .